El pueblo pesquero de México que ha sido elegido la mejor playa por descubrir del país

Nos vamos hasta el Pacífico mexicano, a esa franja de costa donde se concentran algunos de los lugares con más encanto de México y que todo el mundo asocia con Sayulita, Punta Mita o San Pancho. Solo que unos kilómetros más al norte, cuando el tráfico de la carretera 200 empieza a aflojar, aparece un pueblo donde todavía se ven las redes secándose al sol y donde las casas bajas, pintadas de colores, siguen siendo de la gente que vive ahí todo el año.

Se llama Lo de Marcos, pertenece al municipio de Bahía de Banderas y, aunque durante años ha sido la parada que casi nadie hacía, ya no es exactamente un secreto: en 2025 los lectores de México Desconocido lo eligieron la mejor playa por descubrir del país.

Lo de Marcos está en el estado de Nayarit, a unos 60 kilómetros al norte de Puerto Vallarta: menos de una hora en coche por la carretera 200 desde el aeropuerto. Para que te sitúes, quedan 11 kilómetros hasta San Pancho, 18 hasta Sayulita y 14 hasta Rincón de Guayabitos. Está rodeado de destinos con mucho más ruido, y ahí está la gracia.

Su historia va unida a la pesca y a la agricultura, y eso se nota en el día a día: negocios pequeños, restaurantes familiares y un centro que se recorre andando en diez minutos, con jardines alrededor del quiosco donde la gente se sienta a última hora de la tarde. Nada de resorts de veinte plantas.

La playa principal luce el distintivo Bandera Azul desde 2023. Lo concede la Foundation for Environmental Education y no se regala: evalúa calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental, y se revisa temporada a temporada.

Bandera azul | Aspa para Wikimedia Commons

A eso se sumó el reconocimiento de 2025. En los premios Lo Mejor de México, anunciados durante el Tianguis Turístico, la comunidad viajera de México Desconocido votó a Lo de Marcos como la mejor playa por descubrir del país. Participaron más de 390.000 votos y en la final estaban Zipolite (Oaxaca) y Mahahual (Quintana Roo). ¿Hace falta más carta de presentación?

La arena es fina y dorada, y el arenal queda encajado entre cerros cubiertos de vegetación, así que las fotos del atardecer se hacen solas. El mar es tranquilo para bañarse pero tiene olas suficientes para que los surfistas se entretengan, y hay tramos buenos para el snorkel.

Si prefieres tierra firme, hay senderos por los alrededores y paseos a caballo por la costa. Y entre diciembre y marzo llega el gran espectáculo: la temporada oficial de avistamiento de ballenas jorobadas en Bahía de Banderas, con enero y febrero como mejores meses. Ojo, un consejo: embárcate solo con operadores autorizados, que deben llevar visible la banderola oficial.

Pescado zarandeado

Aquí no hay restaurantes montados sobre la arena: la oferta está a unos pasos de la playa, en locales sencillos que trabajan con el pescado del día. Y el plato que hay que pedir es el pescado zarandeado, orgullo de la cocina nayarita.

Su origen se sitúa en la isla de Mexcaltitán, también en Nayarit, y viene de época prehispánica. El nombre sale de la zaranda, la rejilla doble (tradicionalmente de madera de mangle) entre la que se sujeta el pescado. Se abre en mariposa, se unta con un adobo de chiles secos, cítricos y especias, y se va volteando sobre las brasas para que se haga por igual, jugoso por dentro y ahumado por fuera. Suele ser pargo, huachinango o robalo, y llega a la mesa con tortillas, pepino, cebolla, jitomate y salsa picante.

Cómo llegar

Lo más cómodo es volar a Puerto Vallarta y alquilar coche: son unos 60 kilómetros por la carretera federal 200 y se hace en algo menos de una hora. También hay autobuses locales que recorren la costa haciendo parada en los pueblos, con transbordo habitual en Bucerías; conviene confirmar horarios sobre el terreno, porque cambian. La temporada alta va de noviembre a marzo, que es cuando coinciden el mejor tiempo y las ballenas.

Apunta el nombre antes de que se corra del todo la voz. En Lo de Marcos todavía se puede comer pescado recién sacado del mar con los pies llenos de arena y sin reservar mesa tres días antes, y eso, en la Riviera Nayarit, empieza a ser un lujo.