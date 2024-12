Santa Claus Village: la aldea de Papá Noel en Laponia que te enamorará

Los niños son quienes viven la Navidad con más ilusión, esperando con ansias la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos, cantando villancicos o admirando los alumbrados navideños. No obstante, los adultos también podemos dejarnos envolver por la magia de esta época y disfrutar de ella como si volviéramos a ser pequeños. Por eso, Laponia finlandesa es un destino perfecto para familias con hijos, pero también para parejas que aunque no los tengan, quieran regresar a la infancia conociendo a Santa Claus.

Si bien es cierto que son varios los lugares de Laponia en los que se puede conversar con este personaje de barba blanca y vestimenta de color rojo, hay un lugar considerado el oficial: Santa Claus Village. Esta aldea está ubicada en Rovaniemi, la ciudad natal de Papá Noel, y permite vivir la magia de la Navidad en diciembre... y también el resto del año.

Claro está, desde noviembre y hasta enero es la mejor época para visitar el pueblo de Papá Noel. Por un lado, porque es entonces cuando en todo el mundo se celebra la Navidad. Por otro, porque es la manera de asegurar que toda esta parte de Finlandia va a estar nevada y eso, sin duda, mejora mucho la experiencia.

Oficina de Correos en Santa Claus Village | De Cédric Puisney - Trabajo propio, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=993621

Sea cual sea tu elección, como decíamos, en Santa Claus Village podrás conocer a Papá Noel y charlar con él, pues siempre está dispuesto a conversar con quienes lo visitan, sean adultos o niños. Pero eso no es, ni de lejos, lo único que se puede hacer en la aldea. En realidad, son muchas las actividades de las que disfrutar allí, y otra de ellas es cruzar el Círculo Polar Ártico.

En relación a esto, debes saber que el Círculo Polar Ártico cruza Santa Claus Village y el lugar exacto en que lo hace está indicado con una línea en el suelo. La manera en que quieras cruzarlo depende únicamente de ti, así que tú decides si quieres hacerlo andando, corriendo o, por qué no, dando un salto. Y eso no es todo, porque puedes comprar un diploma que acredite que has estado allí y que has pasado de un lado a otro.

Además de esto, en la aldea de Papá Noel puedes acercarte a la Santa Claus Main Post Office, comprar una postal y un sello y mandarla a tu dirección. Además, debes saber que en esta oficina postal se reciben millones de cartas de todo el mundo que los niños le envían a Santa Claus. Y eso no es todo, porque además, si se viaja con niños, se puede solicitar que Papá Noel le mande una carta a ellos y la reciban en casa.

Reno de Santa Claus | Pixabay

Otra de las actividades que pueden hacerse en este rincón tan famoso de Rovaniemi es visitar Santa Claus Reindeers y dar de comer a los renos de Papá Noel. También se puede contratar una excursión en trineo tirado por estos animales. O visitar a la señora Claus, que tiene una cabaña allí.

Por supuesto, hay tiendas en las que comprar algún recuerdo y restaurantes en los que comer. Y absolutamente todo, sin importar si es verano o invierno, huele a Navidad.