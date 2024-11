¿Sabes dónde están los restos de los Reyes Magos y cómo llegaron allí?

Que los Reyes Magos viajaron de Oriente a Belén nos lo sabemos todos porque ni los más ajenos a la fe lo son a la tradición católica que impera en España ¿quién no ha llevado a sus hijos a la cabalgata de Reyes y les ha contado que vienen de Oriente con regalos para todos los niños como un día hicieran aquel primer viaje para llevar oro, incienso y mirra al niño Jesús? Pero no queremos hoy viajar a Oriente ni a Israel sino al lugar en el que se dice que descansan los restos mortales de los tres Reyes Magos… ¿imaginas dónde es? En Alemania, están en la imponente Catedral de Colonia pero ¿cómo llegaron allí?.

El Relicario de los Tres Reyes Magos es la pieza más notable de la Catedral de Colonia y decir esto no es decir poca cosa porque esta imponente catedral y si algo guarda son piezas notables empezando por su arquitectura y pasando por sus campanas y su órgano entre otras muchas, ahora bien, ese relicario es una auténtica joya: se trata de una obra de arte encargada por Felipe von Heinsberg, quien era arzobispo de Colonia en la segunda mitad del S.XII; sabemos que, cumpliendo con el encargo, fue Nicolás Verdún quien realizó el relicario pero ¿con qué fin? ¿Para qué quería usarlo el arzobispo de Colonia?.

Relicario de los Tres Reyes Magos | De Arminia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58696

Lo que cuenta la tradición es que este relicario fue realizado para guardar los restos de los Reyes Magos, unos reyes magos que no llegaron por su propio pie Colonia… sino que lo hicieron sus reliquias después de que Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico las consiguiera en Milán en el año 1164. ¿Y sabemos que lo que guarda este relicario es lo que dice guardar? Esa pregunta se la han hecho muchos a lo largo de sus siglos de historia y como respuesta tenemos hechos: el relicario fue abierto en 1864 y se descubrió que contenía huesos, restos de prendas de vestir y vendas además de algunas monedas… Así que cuando visites la Catedral de Colonia y estés frente al bello relicario de bronce y plata perfectamente ornamentado con piedras preciosas, no dejes de creer…

El relicario, que es en realidad un sarcófago triple y rematado en tono dorado, está detrás del altar mayor de la catedral y es una pieza excepcional, más allá de lo que contenga, es de hecho el relicario más grande y trabajado que se conserva de la época medieval y el más grande de Occidente; su decoración exterior muestra a los 12 Apóstoles y escenas bíblicas.

Sabemos que las reliquias de los Reyes Magos llegaron a Colonia desde Milán pero ¿cómo llegaron a Milán? Resulta que eso también lo sabemos: sucedió durante la Segunda Cruzada y fue cosa del obispo de Milán quien visitó Constantinopla y recibió allí, de manos del Emperador, un regalo de valor incalculable: las reliquias de los Reyes Magos que fueran rescatadas en el año 300 dC en Saba.

Catedral de Colonia | Pixabay

Decíamos unos párrafos atrás que el Relicario de los Tres Reyes Magos no es la única pieza de gran valor de la Catedral de Colonia, y así es, pero también es cierto que sin este relicario cabe que no solo faltasen muchas de esas piezas sino que es posible que no existiera ni tan siquiera la propia catedral y es que la construcción de la actual catedral se inició con el objetivo de albergar las reliquias de los Reyes Magos (que estaban guardadas ya en su lujoso relicario).