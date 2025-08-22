Lo que puedes disfrutar en Malta y Gozo antes de que termine el verano

El clima es esencial a la hora de disfrutar de las actividades al aire libre en cualquier destino y a Malta, indudablemente, le acompaña, es de hecho perfecto para disfrutar de un entorno natural isleño dominado por imponentes acantilados, senderos costeros con vistas, aguas tan mediterráneas como tranquilas, grutas marinas… y todo ello entre dos islas: la más grande del archipiélago (Malta) y la que pasa por ser la más bonita (Gozo). ¿Y cómo puedes disfrutar de todos estos paisajes? Turismo activo mediante.

Para los más tranquilos, rutas de senderismo inolvidables

Cálzate tus zapatillas más cómodas y disponte a descubrir el paisaje maltés sea cual sea tu estado de forma, paso a paso, sin ningún tipo de exigencia desmedida ni riesgo inesperado; rutas como la que discurre en el entorno de los acantilados Dingli te permitirán disfrutar de unas vistas al mar espectaculares y caminos como los que recorren la Reserva Natural de Majjistral te permitirán descubrir la fauna y flora autóctonas.

Vista aérea de los acantilados de Dingli | Pixabay

Hay más rutas, por supuesto, pero estas dos en particular son perfectas para los viajeros más tranquilos y menos dispuestos al deporte y la aventura.

Para quienes quieren un poco más de actividad, rutas en bicicleta

Si prefieres rodar en bicicleta a caminar en Malta no te faltarán rutas que recorrer: en la isla de Malta podrás disfrutar de dos grandes rutas perfectamente señalizadas, la del Suroeste que va de Rabat a los acantilados de Dingli y la Gruta Azul pasando por lugares emblemáticos como los jardines de Buskett y la del Noroeste que parte de Mdina y llega a las espectaculares playas de Golden Bay y Ghajn Tuffeha pasando por localidades como Mgarr y Mosta.

Mdina | Pixabay

No son rutas especialmente largas y se pueden recorrer a placer, cada una de ellas, en un día.

Para los más náuticos y mediterráneos, rutas en kayak

Dado que estamos en un archipiélago, verlo y disfrutarlo desde el mar se nos antoja una gran idea y si lo tuyo es el kayak seguro que ya estás pensando en recortar así las costas maltesas. ¿Los mejores lugares de Malta para práctica del kayak? Xlendi y Marsalforn, en la isla de Gozo, y la bahía de Hondoq porque desde allí podrás aventurarte a conocer la costa norte de la isla.

Puerto de Marsaxlokk | Pixabay

Esos lugares además de St. Paul’s Bay y Golden Bay en la isla de Malta porque allí se pueden recorrer diferentes itinerarios aptos para todos los niveles (incluso para principiantes).

Y para todos, una tarde de snorkel y una degustación gastronómica

La costa de la isla de Malta y la de Gozo son perfectas para la práctica del snorkel y no solo porque sus aguas sean cristalinas, que lo son, sino por la riqueza del fondo marino maltés; la bahía de St. Peter’s Pool es un enclave perfecto para disfrutar del snorkel por sus formaciones rocosas y sus piscinas naturales mientras que la bahía de Dwjra y la zona de Xlendi son, ya en Gozo, lugares imperdibles para gozar del snorkel por sus cuevas y arrecifes.

Pastizzi | Imagena cortesía de Turismo de Malta

Claro que después de tanta actividad querrás, también, descubrir Malta por la boca y reponer fuerzas y, en función de dónde estés, podrás hacerlo de una manera diferente: en los restaurantes del bonito puerto de Marsaxlokk se degusta el lampuki (pescado), Mdina es particularmente famosa por sus pastelerías en las que podrás descubrir a qué saben los pastizzi dulces o saldados, Gozo sabe a queso, concretamente a queso Gbejniet y no solo podrás degustarlo sino también visitar alguna quesería y conocer su proceso de elaboración.