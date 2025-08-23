Estos son los estadios de fútbol más grandes del mundo

Lo primero que cabe señalar es que los estadios de fútbol más grandes del mundo en muchos casos no fueron construidos con el tamaño y la capacidad que los llevan a encabezar esta lista sino que han sufrido diferentes ampliaciones y renovaciones a lo largo y ancho de su historia; sabiendo esto, cabe que estés pensando en los países que pasan por ser Mecas el fútbol y en los estadios más emblemáticos del mundo; es más que probable que alguno de los que se te está pasando ahora mismo por la cabeza esté incluido en esta lista pero cabe que la presencia de otros te sorprenda… Recorremos los 10 estadios de fútbol más grandes del mundo de menor a mayor:

10. Más Monumental, en Buenos Aires

Es el estadio del River Plate y pasa por ser el más grande de toda Hispanoamérica. ¿Capacidad? Acoge a algo más de 85.000 espectadores (una cifra similar a la del estadio Santiago Bernabéu).

9. Estadio Borg El Arab, en Alejandría

Cabe que te sorprenda saber que uno de los 10 estadios más grandes del mundo está en Egipto, concretamente en Alejandría; es el estadio en el que suele jugar la selección egipcia y, con sus 86.000 plazas, es el más grande del país.

8. Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur

Si te sorprendió en estadio egipcio ocupando el puesto 9 de esta lista cabe que te sorprenda si cabe más este estadio malasio ocupando el puesto 8 pero con sus 87.400 plazas es, además de ser el que utiliza la selección del país, el más grande de Malasia.

7. Estadio Icónico de Lusail

NO es un estadio histórico por su antigüedad aunque por su nombre lo parezca, está en la ciudad de Lusail, en Catar, y es un estadio de nueva construcción pues data del año 2021. ¿Su capacidad? Ronda las 89.000 plazas.

Wembley Stadium | Imagen de Jbmg40, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

6. Wembley Stadium

Es el estadio más gran del Reino Unido y uno de los más emblemáticos no solo del país sino del mundo; aquí juega la selección inglesa y es el lugar en el que se celebró la magnífica ceremonia de apertura de los últimos Juegos Olímpicos de Londres (2012). ¿Capacidad? 90.000 espectadores.

5. Rose Bowl Stadium, en Pasadena

Este estadio es una muestra mas de la tendencia que tienen los americanos a hacerlo todo a lo grande… claro que cabe señalar también que no se trata de un estadio de fútbol al uso sino de un estadio multiusos en el que no solo se juega al fútbol (Soccer) aunque aquí se jugó el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos del 84 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, de ahí que lo incluyamos en nuestra lista. Con sus más de 92.000 plazas es el más grande de Estados Unidos.

4. Estadio Soccer City, en Johannesburgo

Se trata del estadio más grande África y es que tiene casi 95.000 plazas, está en la capital del país y además de ser el estadio que usa habitualmente la selección sudafricana es también el estadio de los Kaizer Chiefs.

3. Estadio Camp Nou

El estadio del FC Barcelona es el más grande de Europa puestero su capacidad supera ligeramente los 99.000 espectadores; ahora bien, cabe señalar que en la actualidad está cerrado porque va a ser reformado y esa reforma le permitirá incrementar su capacidad hasta las 105.000 plazas, lo que lo convertirá en el segundo estadio de fútbol más grande del mundo.

Camp Nou | Imagen de Oh-Barcelona.com from Barcelona, Spain, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

2. Melbourne Cricket Ground

Es el estadio más grande no solo de Australia sino de todo el continente, Oceanía; aunque, como le sucede al de Pasadena, se trata de un estadio multiusos cuyo primer deporte no es el fútbol; ahora bien, es el estadio que usa habitualmente la selección australiana de fútbol (tanto masculina como femenina) y fue además escenario de las ceremonias de apertura ay clausura de los Juegos Olímpicos de Melbourne del 56. Su capacidad supera ligeramente las 100.000 plazas.

1. Estadio Rungrado Primero de Mayo, en Pionyang

Pues sí, el estadio de fútbol más grande del mundo está en Corea del Norte, se construyó en 1989 y tiene una capacidad de 114.000 plazas. Se trata también de un estadio multiusos porque, además de campo de fútbol, tiene pista de atletismo y su tamaño es tan brutal que hasta el año 2020 era el estadio (de fútbol o de lo que fuera…) más grande del mundo. Hoy en día es el Estadio Narendra Modi (de críquet), ubicado en la India.

¿Echas de menos algún estadio en esta lista? Pues es más que probable que su capacidad esté por debajo de las 85.000 plazas salvo que hablemos de algún estadio multiusos como el Ohio Stadium o incluso el Michigan Stadium (con unas 102.00 y 107.000 plazas respectivamente) pero no los hemos incluido en nuestra lista porque, ni el fútbol (Soccer) es su actividad principal ni han sido escenarios de grandes competiciones de fútbol como si sucede con otro estadio multiusos americano como el de Pasadena.