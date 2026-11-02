Ruta por Pamplona, capital de la pelota vasca 2026

Solo necesitarás 90 minutos, apenas hora y media, para disfrutar de esta ruta, un recorrido que nos lleva a algunos de los lugares emblemáticos de Pamplona de la mano y guía del artista Jorge Oteiza y es que este año la capital navarra no lo es solo de los Sanfermines sino también de la Pelota Vasca y eso hace que podamos recorrerla de una forma diferente.

Esta nueva ruta, o este nuevo modo de recorrer Pamplona, combina dos aspectos: la propia pelota vasca y sus frontones con el arte de vanguardia que ha tenido un desarrollo notable en la ciudad desde que en los años 50 comenzó a celebrarse Encuentro de Pamplona, un festival de arte experimental y vanguardista: Jorge Oteiza y la pelota es el título de este paseo pamplonica en el que se disfruta tanto del arte de Oteiza como de la dimensión social y cultural, no solo deportiva, de los frontones de pelota vasca.

Jorge Oteiza | Imagen cortesía de Turismo de Pamplona

¿Y dónde empieza este particular paseo? Junto al Teatro Gayarre, ante la escultura Unidad triple y liviana justo al inicio de la avenida de Carlos III; ¿Más paradas de esta ruta? El frontón Labrit, popularmente conocido como La Bombonera y el Parlamento de Navarra, que es donde está Cabeza de apóstol nº8; el paseo termina en la Ciudadela, un espacio patrimonial y cultural de Pamplona done está Gudari Odiseo, una escultura que data del año 1958.

Este paso por la ciudad de Pamplona descubriendo la obra de Jorge Oteiza no estaría completo sin visitar también su museo, el Museo Oteiza que está fuera de la ciudad pero muy cerca, a menos de 10 kilómetros y en Alzuza; en este espacio museístico se conserva no solo una extraordinaria colección de esculturas del artista sino también piezas experimentales, dibujos y otros materiales que resultan esenciales para poder acercarnos al pensamiento y la evolución creativa de este escultor.

Museo Oteiza | Imagen de dominio público, via Wikimedia Commons

Cada región y ciudad de España tiene sus símbolos y sus fiestas populares y sin bien es cierto que cuando pensamos en Navarra y Pamplona lo primero que nos venga a la cabeza sean los espárragos y las fiestas de San Fermín, esta región es mucho más que su huerta y su fiesta taurina, es también arte contemporáneo y eso convierte a Jorge Oteiza en embajador pamplonica y nos ofrece a los visitantes de la ciudad la oportunidad de conocerla de otro modo, mirándola desde otra perspectiva, sin desarraigarla de su cultura (una cultura en la que el frontón importa y mucho) pero llevándola también al futuro a través de la escultura de vanguardia de Oteiza.