Estos son los cementerios más espectaculares de la península ibérica y por qué

Hemos elegido 10 cementerios que llaman la atención por su espectacularidad, una espectacularidad que en algunos casos es histórica y monumental y en otros más bien paisajística; son 10 de los cementerios más famosos y también de los más visitados de la península, 8 está en España y 2 en Portugal, a continuación te hablamos de cada uno de ellos:

Cementerio de Comillas, en Cantabria

Cementerio de Comillas | Imagen de Robles Aurora, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

En el Cementerio de Comillas confluye todo: la monumentalidad, el paisaje costero, una mezcla imponente de arquitectura en ruinas, esculturas monumentales y atmósfera particularmente nostálgica y melancólica que se nota más en esta época del año, el otoño, que en otras aunque siempre está presente. En este cementerio está la escultura del Ángel Exterminador del escultor Josep Llimona.

Cementerio de San Amaro, en A Coruña

Cementerio de San Amaro | Imagen de Laura Gl F, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Es un cementerio histórico y, como el de Comillas, también está junto al mar; aquí hay panteones de gran valor artístico, también esculturas y una simbología que lo vincula con la historia gallega, de hecho aquí descansan personalidades locales como Manuel Murguía, esposo de Rosalía De Castro y galleguista de pro.

Cementerio de Santa Maria Dozo en Cambados

Cementerio de Santa Maria Dozo | Imagen de Turismo de Cambados

Es, probablemente, el más evocador de los cementerios que incluimos en esta lista porque las tumbas se recogen bajos los argos y muros de una iglesia gótica sin cubitera, es decir, bajo los restos arquitectónicos de la Iglesia. Es uno de los cementerios más fotogénicos de España y está, además, en la tierra del Albariño, perfecta para brindar por la vida.

Cementerio de Luarca, en Asturias

Cementerio de Luarca | Imagen cortesía de Turismo de Luarca

Este cementerio es famoso no tanto por sí mismo como por su ubicación: está ubicado en una elevación sobre el puerto y el mar y es, más que nada, un cementerio de alto valor paisajístico; las tumbas son blancas y contrastan con el verde de la costa y azul del mar y el cielo. Es también un cementerio muy tranquilo, aquí se respira la sensación de quietud y tranquilidad.

Cementerio de Montjuïc, en Barcelona

Cementerio de Montjuic | Imagen de Emily Prachthauser, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es un cementerio construido en la ladera de una montaña, de ahí sus calles empinadas; es también popular por sus galerías de nichos, sus mausoleos y sobre todo por sus esculturas modernistas pero es el desnivel el que provoca una composición arquitectónica extraordinaria junto al Mediterráneo. ¿Lo más popular de este cementerio más allá de su pendiente? Sus panteones burgueses y su riqueza escultórica.

Cementerio de San Isidro, en Madrid

Cementerio de San Isidro | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Es la gran necrópolis monumental de Madrid, está en la Ribera del Manzanares y mantiene patios históricos, capillas, esculturas y monumentos funerarios vinculados a las grandes familias locales; es, como decíamos, un cementerio monumental que nos permite descubrir cómo ha ido evolucionando el gusto funerario entre los siglos XIX y XX.

Cementerio Inglés de Málaga

Cementerio inglés de Málaga | Imagen de NatalieMaynor, lilcencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es el primer cementerio protestante de España, famoso por sus caminos arbolados, sus tumbas antiguas, su vegetación exuberante (bien sabido es el gusto de los ingleses por los jardines…); de hecho la gran diferencia entre este cementerio y los católicos es que aquí manda más la naturaleza, el jardín, que la monumentalidad.

Cementerio de Monturque, en Córdoba

Cisternas romanas bajo el cementerio de Monturque | Imagen de Kingarthur, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Se trata de un cementerio construido sobre unas inmensas cisternas romanas que fueron descubiertas durante unas obras y que, en la actualidad, se pueden visitar; este detalle es el que hace de este cementerio uno de los más insólitos de España porque confluyen en él las tumbas con la arqueología romana.

Cemitério dos Prazeres, en Lisboa

Cemitério dos Prazeres | Imagen de Susanne Nilsson, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Es el cementerio monumental portugués por excelencia, famoso por los mausoleos que las familias adineradas portuguesas encarnaban a arquitectos, escultores y artistas del momento; además cuenta con un importante conjunto de cipreses y es además, un cementerio con vistas, con vistas al río Tajo y al célebre puente del 25 de Abril.

Cemitério de Agramonte, en Oporto

Cemitério Agramonte | 0000ff, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es un cementerio histórico con sus mausoleos, capillas y esculturas de diferentes épocas aunque aquí no hablamos tanto de familias nobles como de quienes contribuyeron al desarrollo comercial e industrial de la ciudad de Oporto, que son quienes levantaron este cementerio y descansan en él; es particularmente reconocido, de hecho, por su patrimonio funerario y arquitectónico muy propio de la época en la que se construyó, el S.XIX.