Buscan voluntarios en un castillo de Portugal: habitación privada y tres comidas al día por ayudar a restaurarlo

En la sala de estar de esta casa familiar, una estufa de leña calienta el ambiente mientras las cabras pastan fuera, cerca de la zona en obras. Es un castillo en la aldea de Valongo, en el municipio portugués de Pedrógão Grande, y una pareja lo está reformando junto a su familia. Ahora buscan voluntarios para ayudar. Si te interesan este tipo de ofertas, hace poco te contamos de un voluntariado en Phuket con alojamiento privado y vistas al mar.

Qué ofrece el proyecto

La oferta destaca por lo que incluye. Cada voluntario recibe una habitación privada, en una zona de la casa reservada al equipo, con baño compartido, cocina y una sala de estar con estufa de leña. Además, desayuno, comida y cena todos los días.

También hay lavandería gratuita, internet de alta velocidad y un espacio de trabajo para quien combine el voluntariado con un empleo en remoto. Es una diferencia respecto a muchas ofertas de este tipo, en las que se comparte dormitorio y la comida corre por cuenta del voluntario.

Voluntarios jardinería | Pexeles - Zack Gilbert

Qué hay que hacer

El compromiso es de 30 horas a la semana, repartidas en cinco días de seis horas (normalmente de 9:00 a 15:00), con dos días libres seguidos. Las tareas cambian según la fase de la obra:

Construcción y reparaciones en distintas partes del edificio.

Pintura y diseño de interiores.

Instalación de sistemas sostenibles, como la acuaponía (un método que combina la cría de peces con el cultivo de plantas en agua).

Jardinería y arreglo de los exteriores.

Cuidado de las cabras, los perros y los gatos de la familia.

Los anfitriones piden ganas de mancharse las manos, porque la reforma va desde la albañilería hasta la decoración. En las reseñas, varios voluntarios destacan que las tareas son variadas y flexibles y que las cenas en grupo son una de las partes favoritas del día.

Requisitos

Hace falta un nivel intermedio de inglés y tener entre 18 y 56 años, una horquilla más amplia que la de otros voluntariados. Se admiten personas solas, parejas y grupos de amigos.

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y el visado no están incluidos. Para apuntarse hay que crear un perfil en Worldpackers y pagar una membresía anual.

Desde la ficha se envía la solicitud, con un mensaje en el que conviene contar la experiencia previa en obra, jardinería o cuidado de animales.

El anfitrión tiene la valoración máxima, 5,0, y la insignia de “anfitrión top” de la plataforma.

Normas de la casa

Los anfitriones dejan claro que es una casa familiar y no un lugar de fiestas. Hay horario de silencio de 22:00 a 7:00, no se permiten drogas, el alcohol debe tomarse con moderación y solo se puede fumar en las zonas exteriores habilitadas. Tampoco se aceptan visitas para pasar la noche sin permiso.

Dónde está

Pedrógão Grande pertenece al distrito de Leiria, en la región Centro de Portugal, en un paisaje de granito y pizarra. El castillo queda a media hora de Coimbra y a hora y media de Lisboa y de Oporto.

Por su término municipal pasa la Nacional 2, la carretera que cruza Portugal de norte a sur, de Chaves a Faro, a lo largo de 739 kilómetros, y que se ha hecho popular entre viajeros. Cerca están la presa del Cabril, con una playa fluvial en su embalse, y varios senderos que llevan a cascadas.

En los días libres se puede visitar Coimbra, cuya universidad es Patrimonio de la Humanidad, además de Tomar o Fátima. También hay autobuses y trenes hasta Lisboa y Oporto. Y para quienes prefieran quedarse, la familia pone a disposición de los voluntarios la biblioteca del castillo y los jardines.