Iglesia de San Saturnino de Pamplona: su historia y su curiosa vinculación con los encierros de San Fermín

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Pamplona, concretamente hasta su Casco Viejo, donde nos encontramos con una de las edificaciones religiosas más sorprendentes de la zona. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Iglesia de San Saturnino. Comúnmente llamada de San Cernin, se trata de una de las cinco parroquias antiguas que llegó a tener Pamplona, siendo las otras la Iglesia de San Juan Bautista, la de San Lorenzo, la de San Nicolás y la de San Agustín.

Iglesia de San Saturnino de Pamplona, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que previo al templo románico que debió erigirse entre 1180 y 1220, existen noticias de una iglesia primitiva que habría estado situada debajo del coro de la actual capilla del Santo Cristo. Es más, es mencionada por Pedro de Roda en una donación, aproximadamente en el año 1107.

Esta iglesia románica, que tenía pequeñas dimensiones y dos torres, fue objeto de varios ataques durante los sucesivos conflictos que hubo con los burgos vecinos. En 1222, fueron los pobladores de la población de San Nicolás los que produjeron un notable deterioro en la cubierta. En cuanto a 1276, durante la Guerra de la Navarrería, fueron puntos clave en la defensa, algo que menciona Guilhem de Anelier.

La iglesia actual es de estilo gótico y se erigió en el siglo XIII. Existen varias razones por las que se habrían iniciado las obras poco después de la guerra que tuvo lugar en el año 1276. Fueron iniciadas por la cabecera, como era habitual, y continuaron por los muros laterales alcanzando el hastial hacia, aproximadamente, el año 1297.

Esa fecha, a su vez, es la del coro, en cuya clave de la bóveda del sotocoro se localiza la fecha final de su construcción. No podemos dejar de mencionar que existía un claustro gótico adosado en el muro sur que, en el siglo XVIII, fue ocupado por una amplia capilla de planta de cruz griega dedicada a la Virgen del Camino, patrona de la ciudad de Pamplona.

Iglesia de San Saturnino de Pamplona | Imagen de Kent Wang, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Entre los numerosos elementos a destacar de esta Iglesia de San Saturnino se encuentra su pórtico, que ofrece un conjunto de escultura de estilo gótico que fue elaborado entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Cabe mencionar que le antecede un atrio del siglo XVI formado por varias bóvedas con arcos ojivales, decorado con tallas góticas como la de San Saturnino o Santiago peregrino.

No podemos dejar de mencionar las dos torres, de época medieval, que llegan a alcanzar una altura aproximada de 55 metros. Forman parte de un trazado de lo más característico de Pamplona y, en su época, fueron utilizadas con funciones propias de una fortaleza militar y defensiva. Estuvieron almenadas hasta el siglo XVIII, pero se suprimieron con las reformas barrocas que se realizaron en la iglesia.

En cuanto a la torre de campana, situada al norte, marcaba con sus toques la vida de la ciudad. Antiguamente sirvió para anunciar el toque de queda tras el que se cerraban los portales de la muralla, sirvió de observatorio durante el bloque carlista de Pamplona entre los años 1874 y 1875 y, además, en fechas señaladas como los Sanfermines sirvió como señal acústica.

Pero no todo queda ahí, puesto que la torre sur, que es la del reloj, se remonta al siglo XVI y, durante mucho tiempo, ha sido la referencia horaria de la ciudad. El primer reloj que hubo se instaló en 1499. Siglos después, concretamente en 1795, Martín de Ibarra hizo uno nuevo al tiempo que se colocaba un nuevo remate en la torre, coronado por el “gallico” de San Cernin. En la actualidad, cada mañana de encierro, anuncia su inicio a las 08:00 horas.