¿Sabías que hay otros lugares de España y del mundo famosos por sus espárragos además de Navarra?

Los espárragos de Navarra, blancos, cultivados en la ribera del Ebro y con Denominación de Origen, son de fama mundial, tanto es así que están considerados los mejores del mundo pero no son los únicos, hay otros lugares de España y del mundo que también producen espárragos de calidad ¿sabes cuáles son y dónde están?

Condado de Oceana, en Michigan, Estados Unidos

La localidad de Hart, en el Condado de Oceana, no solo celebra cada año su festival nacional del espárrago sino que se declara capital mundial del espárrago y es que lo cierto es que su condado, el de Oceana, es uno de los principales centros productores de espárrago en la actualidad en Estados Unidos, ahora bien, durante todo el siglo pasado no era Hart quien cargaba la fama por sus espárragos sino Stockton y en esa época era precisamente Stockton quien se promocionaba a nivel internacional como capital mundial del espárrago. ¿Y entonces? Podemos afirmar que a nivel popular e históricamente son más famosos los espárragos de Stockton pero a nivel de producción actual, el condado de Oceana se lleva la palma.

Caborca, en México

México es el principal exportador mundial de espárragos, procedentes en su mayor parte del noroeste de este país centroamericano. La particularidad del espárrago mexicano es que se cultiva en zonas desérticas irrigadas y que se cosecha entre enero y abril, antes que en la mayor parte de regiones productoras de espárragos. Cabe aquí señalar también que, aunque a distancia considerable, el segundo exportador de espárragos a nivel mundial es Perú (seguido de Estados Unidos y España).

Espárragos blancos | Pixabay

Landas de Gascuña, en Francia

Esta región francesa es famosa por sus espárragos de alta calidad, tanto los blancos como los verdes que se cultivan al sur de Burdeos. Otro lugar francés famoso por sus espárragos es Argenteuil, cerca de París, aunque ha reducido su producción respecto épocas anteriores sigue teniendo su importancia en la gastronomía francesa.

Schwetzingen, en Alemania

Los alemanas son grandes consumidores de espárragos e incluso producen algunos de alta calidad; la localidad de Schwetzingen compite con el Condado de Oceana y es también popularmente conocida como la capital del espárrago, tanto es así que entre abril y junio se celebran aquí festivales en honor a este manjar desde hace siglos. Lo cierto es que aquí la tradición en cuanto al consumo de espárragos tiene arraigo cultural y popular, si vistas Schwetzingen en temporada podrás degustar espárragos en los restaurantes locales tanto con mantequilla o jamón como aderezados con salsa holandesa.

Bassano del Grappa, en Italia

En Bassano del Grappa, en la región italiaan del Véneto, se produce un espárrago de fama mundial, es el Asparago Bianco di Bassano (con denominación de origen e indicación geográfica protegida); es un espárrago muy blanco de sabor dulce y de textura muy tierna que se reconoce fácilmente porque se vende atado con una rama de sauce. Se suele servir con huevos.

Espárragos blancos y verdes | Pixabay

España

En España, además de Navarra, hay otras zonas famosas por sus producción de espárragos: son famosos los pericos de Aranjuez o los espárragos de Tudela de Duero, en Valladolid. También son famosos los espárragos verdes de Huétor de Tájar, en Granada.