El pueblo de Madrid que se convierte en la capital de Halloween con pasajes del terror y casas decoradas

Paracuellos del Jarama vuelve a transformarse en el "pueblo de Halloween" con una programación repleta de actividades para disfrutar de la noche más terrorífica del año. Durante estos días, sus calles, viviendas y comercios se llenan de disfraces, decoraciones, pasajes del terror y propuestas gastronómicas para todos los públicos.

Un pasaje del terror sobre un brote infeccioso

Una de las principales actividades será Área Cero. La contención ha fallado, un pasaje del terror ambientado en una instalación de cuarentena en la que un brote infeccioso se ha descontrolado. Los visitantes tendrán que recorrer sus diferentes espacios mientras intentan descubrir quién está infectado y dónde se esconde la amenaza.

La experiencia contará con ocho actores profesionales, animación durante la espera y un photocall al finalizar el recorrido. Sin embargo, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo), Paracuellos ha realizado cambios en su calendario y el pasaje se celebrará el lunes 2 de noviembre, de 18:00 a 23:00 horas, en el edificio municipal de la plaza de San Pedro, con entrada por la calle Las Panzas

El Mapa del Terror y la Ruta de la Tapa

La celebración se completa con otras iniciativas, como el Mapa del Terror, la decoración de fachadas y comercios y los puntos de animación. Sin embargo, su realización quedará a criterio de los vecinos, comercios, asociaciones y establecimientos participantes.

Lo mismo ocurre con la Ruta de la Tapa Terrorífica, cuya celebración dependerá de los establecimientos hosteleros que decidan participar. Por tanto, quienes quieran disfrutar de estas propuestas deberán consultar previamente qué actividades siguen activas y en qué horarios.

La Fiesta de Halloween Joven, el domingo 1 de noviembre

La fiesta juvenil, prevista inicialmente para la noche de Halloween, se traslada al domingo 1 de noviembre, en la carpa instalada en la calle Urano, entre la avenida de los Deportes y el paseo del Radar.

La actividad se desarrollará de 23:30 a 4:30 horas y contará con la Tsunami Party, cinco DJs y animación. El acceso estará permitido a jóvenes a partir de los 16 años.