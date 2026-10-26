Conoce el castillo de Cardona y sus historias de fantasmas

Situado en la cima de una colina de la comarca del Bages, en la provincia de Barcelona, se levanta una fortaleza medieval que parece recién salida de una historia de misterio. Hablamos del castillo de Cardona, uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Cataluña, que esconde una leyenda ideal para esta época del año.

Las torres, las murallas y los pasillos de piedra de este castillo esconden siglos de historia. Pero también guardan relatos de fantasmas y amor prohibido que sigue despertando la curiosidad de quienes buscan hacer una escapada diferente cerca de la Ciudad Condal.

Pero antes de hablar de las leyendas que se cuentan sobre él, queremos darte cuatro pinceladas acerca de su historia. Sus origenes se remontan al siglo IX, cuando el conde de Barcelona Guifré el Pilós impulsó su construcción. Después, durante la Edad Media, fue residencia de los señores de Cardona, una de las familias nobiliarias más poderosas de Cataluña.

Pues bien, entre las historias que rodean la fortaleza hay una que destaca sobre las demás: la de Adalés, la hija de un señor de Cardona que se enamoró de un joven musulmán, de nombre Abdalà. Cuenta la leyenda que los dos muchachos se conocieron durante una tregua y empezaron una relación en secreto, pero el padre de ella los descubrió y se negó en rotundo a que el romance siguiera.

Cardona | Imagen de Jorge Franganillo, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Para castigar a su hija por lo ocurrido, decidió encerrar a Adalés en la Torre de la Minyona, donde finalmente murió. Su enamorado habría fallecido también tratando de llegar hasta ella. Y hay quienes dicen escuchar y notar al fantasma de Adalés.

Instalado en parte de las dependencias de la antigua fortaleza, el Parador es ese lugar donde creen que habita el espíritu de la joven. Concretamente, su habitación 712 protagoniza muchos relatos sobre fenómenos paranormales. Algunos huéspedes han asegurado a lo largo de los años escuchar voces y ruidos inexplicables, incluso dicen haber visto cómo los muebles cambianan solos de lugar. Y sí: hay quienes piensan que el fantasma de Adalés todavía ronda por el castillo en busca de su amado.

Las historias de fantasmas, por tanto, hacen de Cardona un lugar genial para visitar en Hallowen. No obstante, son muchas las personas, fanáticas de lo paranormal, las que se acercan también hasta este pueblo el resto del año. Tanto es así que el castillo ofrece visitas guiadas y propuestas teatralizadas para conocer sus espacios más emblemáticos y comprender su importancia histórica.