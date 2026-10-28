Estos son los mejores lugares de Galicia para disfrutar el Samaín

Cuanto más fama y fiesta nos traía Halloween más recordaban en Galicia su Samaín, una fiesta que había perdido fuelle y que, al calor de Halloween, lo ha recuperado. Ahora bien, como toda fiesta tradicional salvo alguna honrosa excepción, se celebra más en algunas localidades que en otras ¿cuáles son las que celebran el Samaín más popular? Cedeira, Ribadavia, Catoira, Allariz y Chantada.

Calabaza. Samaín | Imagen de José Antonio Gil Martínez from Vigo, Spain, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Cedeira

En Cedeira es donde más y mejor se han recuperado las costumbres relacionadas con el Samaín; el fin de semana del 30 y 31 de octubre se organizan pasacalles fantasmales, se talla calabazas, se hacen collares de calabazas cocidas y se organizan diferentes talleres y actividades. Además Cedeira tiene una ventaja sobre otros lugares y es su cercanía a San Andrés de Teixido, una pequeña y preciosa localidad cargada de leyendas y misterios (el rincón del mundo al que quien no va de vivo va de muerto…).

Ribadavia

El 31 de octubre es el día grande del Samaín de Ribadavia aunque la fiesta se prolonga hasta el día 1 ¿y qué tiene de particular? Su lugar de celebración, porque el casco medieval de la localidad aporta una atmósfera misteriosa por la que se pasean personajes fantásticos; hay pasajes del terror, música y actividades nocturnas. Ribadavia es, además, tierra de vinos, no puedes marcharte de esta localidad sin disfrutar de alguna que otra taza de Ribeiro.

Catoira

Catoira es una localidad famosa por su romería vikinga, sí, pero también por su Samaín, su Procesión das Caveiras es una de las propuestas más sorprendentes para los viajeros, también las representaciones teatrales y también el clásico magosto (castañas asadas). No olvides visitar las Torres del Oeste, un conjunto fortificado cuya construcción está vinculada a la defensa de la ría de Arousa frente a las incursiones vikingas.

Allariz

Allariz da miedo en esta época del año porque transforma su casco histórico en un recorrido con criaturas, ánimas y escenas de miedo en cada rincón ¿el espectáculo más famoso? Sin duda la representación de la Santa Compaña, la procesión de almas en pena guiadas por un vivo (ojo que si te la encuentras, la de verdad, no la del Allariz de miedo, claro, lo mismo acabas siendo tú quien la guíe hasta que que encuentres otro incauto al que cederle el mando).

Chantada

Si quieres disfrutar de una escapada otoñal al tiempo que del Samaín, Chantada es una buena opción: aquí disfrutarás del entorno rural gallego con sus castañas asadas y sus reuniones alrededor del fuego; además esta localidad está en el entorno de la Ribeira Sacra, con viñedos en bancales, miradores sobre el Miño y vinos DO Ribeira Sacra.

Samaín | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

¿Más lugares?

Los hay: por las calles de Verín también procesiona la Santa Compaña; en Ferrol, concretamente en el barrio de Catabois, han creado un kilómetro del terror para que lo recorra un pasacalles de miedo; en Quiroga las máscaras de calabaza se dejan secar y se guardan para utilizarlas en carnaval y en Xernade hacen bonecas de remolacha