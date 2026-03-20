Órganos de Montoro, un espectacular paraje natural de Aragón

Este imponente paisaje geológico está en el Maestrazgo turolense, entre las localidades de Ejulve y Villarluengo y se trata de una formación rocosa de calizas sorprendente por sus formas: sus piedras crean paredes verticales de tubos que parecen los de un órgano, de ahí su nombre; además estas formaciones alcanza una gran altura y nos regalan una imagen imponente sobre el valle del río Guadalope.

La formación de este paisaje es antiquísima, hablamos de formaciones rocosas que cuentan millones de año porque se han detectado sedimentos marinos del Cretácico en ella aunque la forma que tienen actualmente se fue modelando a lo largo de los siglos por la erosión del agua, el hielo y el viento.

Un detalle curioso: aunque por su forma recuerda a algunos paisajes volcánicos este paraje aragonés no tienen nada que ver con ese origen pues sus rocas son calizas, no basálticas.

Monumento Natural de los Órganos de Montoro | Imagen de Teo Romera, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Volviendo al Monumento Natural de los Órganos de Montoro, hay un lugar que no puedes dejar de visitar, el Mirador de los Órganos, además podrás disfrutar de la zona recorriendo senderos como el del Barranco Cueva Muñoz y otros de zonas cercanas como las pasarelas de Valloré.

La vegetación de la zona está protagonizada por carrascas y sabinas negras, además la vegetación entre los tubos de roca, si bien es limitada, tiene un gran valor ecológico. ¿Y en cuanto a la fauna? Aquí destacan los buitres leonados y la cabra pirenaica.

Visitar este lugar natural merece verdaderamente la pena por su espectacularidad geológica y de estilo arquitectónico, por su entorno natural, río incluido, y porque se trata de un lugar poco masificado así que se puede recorrer a placer.