Dinópolis Teruel es un parque temático un tanto particular; para los más pequeños ofrece un mundo de atracciones clásicas, títeres, espectáculos de teatro infantil y juvenil, proyecciones en 3D y en 4D? y para los no tan pequeños, para todos, ofrece un magnífico acercamiento al mundo de los dinosaurios a través de sus fósiles, fósiles que han sido encontrados en la provincia de Teruel y que explican en gran medida la historia de España cuando ni tan siquiera existía Europa.

¿Sabías de la existencia de Pangea? fue el gran continente que se desgajó dando lugar a la distribución actual de la tierra ¿y sabías que España era en el principio de sus tiempos una isla? nuestra costa mediterránea y Andalucía estaban todavía sumergidas cuando lo que hoy es la península Ibérica se soltó del golfo de México y de la zona del Ecuador para acabar convertida en una isla, una isla que, tras un movimiento de placas tectónicas que dio lugar al nacimiento de los Pirineos, se convirtió en una península.

Algo de todo esto puedes descubrirlo en el museo Paleontológico que es el corazón de Dinópolis y también en los 7 centros que este fantástico parque tiene distribuidos a lo largo y ancho de toda la provincia de Teruel; allí donde se han localizado fósiles e iniciado excavaciones para desenterrarlos y estudiarlos o donde está previsto iniciar alguna excavación, se ha abierto un centro, cada uno de ellos dedicado a un aspecto de la vida en tiempos de los dinosaurios.

No te vamos a engañar, visitar todos los centros te llevará días porque, si bien se trata de pequeños museos que, con la visita guiada, no tardarás más de una hora en ver cada uno de ellos, su ubicación hace que no resulte cómodo ver más de dos en un mismo día, eso sí, este gran paseo que puedes dar a Teruel te permitirá no sólo descubrir el mundo de los dinosaurios sino una provincia que, efectivamente, existe y tiene mucho que enseñar y ofrecer, tanto que dos de los pueblos más bonitos de España están aquí y los dos cuentan con un centro Dinópolis.

Si quieres viajar en el tiempo y descubrir a la vez el mundo de los dinosaurios y una provincia injustamente desconocida, no tienes más que poner rumbo a Teruel, visitar Dinópolis y su magnífico museo paleontológico que es uno de los más importantes de Europa, pasear por la capital y descubrir el Torico, el mausoleo de los Amantes de Teruel, el acueducto o las torres mudéjares y a continuación visitar los 7 centros Dinópolis de la provincia descubriendo alguno de los pueblos más bonitos de España y un mundo de pinturas rupestres y minas de carbón.

¿Quieres saber dónde están y qué ofrecen los 7 centros Dinópolis de Teruel y qué visitar en los pueblos en los que están? Te lo contamos.

Valcaria | Dinópolis

El de Ariño es el centro Dinópolis más moderno -Valcaria-, se inauguró hace unos 4 años ¿el motivo? trabajando en la última mina de carbón al aire libre que permanecía activa en la provincia se descubrieron fósiles de dinosaurios; aquí descubrirás que a Estados Unidos nos une más de lo que imaginamos, en tiempos de Pangea compartimos terreno y eso se nota incluso en los dinosaurios que caminaban por aquel rincón del mundo y por Teruel. En el centro Dinópolis te lo contarán todo y te mostrarán incluso un gran panorámica de tierras americanas que creerías sin dudar que se trata de una zona turolense, te presentarán al Proa Valdearinnoensis y al Europelta Cabonensis (las especies de dinosaurios localizadas por la zona) y te mostrarán un espectacular documental rodado por Trueba (el hijo del ya mítico director).

En esta zona puedes visitar, además del centro Dinópolis, un centro de interpretación de pinturas rupestres y una mina de carbón, hay un hotel con SPA en las cercanías por si tu ruta turolense te agota y necesitas mimarte un poco.

Castellote | De CARLOS TEIXIDOR CADENAS - Wikipedia

En Castellote encontrarás un centro Dinópolis que no habla tanto de dinosaurios como de la vegetación de su época, es el del bosque pétreo, te contarán muchas curiosidades, alucinarás con la altura que alcanzaban los árboles y comprendiendo por fin por qué en Teruel había minas de carbón. Como curiosidad, te encantará ver (incluso te hará gracia?) una gran maqueta a tamaño natural de cómo se pensaba que eran los dinosaurios cuando se encontraron sus primeros fósiles en Gran Bretaña, nada que ver con lo que sabemos ahora ¿te imaginas una iguana gigante? pues algo así? En este pueblo puedes descubrir la presencia de los Templarios, un gran castillo que ejercía de defensa de la localidad y una bodega natural, excavada en piedra, a la que se entra a través de una pequeña tienda. En esta localidad hay sólo un par de hoteles, el mejor es de tres estrellas, pero cuenta con varias casas rurales que alquilan habitaciones.

Inhóspitak | Inhóspitak

Peñarroya de Tastavins es el pueblo de Teruel con centro Dinópolis más cercano a Castellón, aquí está Inhóspitak, y está precisamente ahí porque unos agricultures que trabajaban una parcela de terreno cercana descubrieron en ella fósiles de dinosaurios, no pocos y no unos fósiles cualesquiera, se localizó en sus tierras casi el 45% de los fósiles de un gran dinosaurio que no vivió en Teruel sino que los restos de su cuerpo debieron acabar ahí arrastrados por el mar de Tetis (el predecesor del Mediterráneo). Aquí podrás ver los fósiles originales del Tastavinsaurus sanzi y también una réplica completa a tamaño real de cómo era este gran dinosaurio.

Estos tres centros Dinópolis están al norte de la provincia de Teruel, el próximo que visitaremos es el de Galve, en el centro de la provincia y a continuación los tres restantes que están hacia el sur: en Albarracín, Riodeva y Rubielos de Mora.

Galve | De Millars de Wikipedia

En Galve está Legendark, aquí descubrirás al Aragosaurus, el primer dinosaurio definido en España, verás una réplica de una familia completa de esta especie y descubrirás cómo se trabaja con los fósiles en el laboratorio. No olvides acercarte a Las Cerradicas, antes de llegar a Galve, para descubrir las huellas de los dinosaurios (literalmente) y pasear junto al río, después de visitar el centro Dinópolis de la localidad, para descubrir réplicas de dinosaurios en plena naturaleza.

Rubielos de Mora | De AdelosRM - Wikipedia

En Rubielos de Mora está lo que en Dinópolis llaman Región Ambarina y aquí descubrirás por qué el asunto del mosquito que dio lugar a las películas de Jurassic Park es pura ciencia ficción, te enseñarán fósiles de insectos que convivían con los dinosaurios hace más de 100 millones de años. No puedes dejar de dar un largo paseo por Rubielos de Mora, estás en uno de los pueblos más bonitos de España.

Titania | Dinópolis

Titania, en Riodeva, es probablemente el centro Dinópolis más espectacular de los siete que están actualmente abiertos porque aquí descubrirás al Turiasaurus Riodevensis, también conocido como el Gigante Europeo porque es el dinosaurio más grande de Europa descubierto hasta la fecha, se han localizado hasta un 40% de sus fósiles lo que supone uno de los mayores hallazgos paleontológicos del mundo. Además, aquí podrás ver una réplica a tamaño natural de la mitad del esqueleto de este inmenso dinosaurio.

Albarracín | Albarracín

Albarracín pasa por ser el pueblo más bonito de España y no faltan razones para que sea así pero, además, cuenta con un centro Dinópolis, Mar Nummus a pesar de que aquí todavía no se ha iniciado excavación alguna; lo que sí ha sucedido es que se han localizado diferentes fósiles de criaturas marinas porque esta zona era, en tiempos de los dinosaurios, parte del mar de Thetys, precedesor del Mediterráneo. Aquí aprenderás con todo lujo de detalles cómo se forman los fósiles.

Dinópolis es mucho más que un parque temático, es un gran proyecto paleontológico que se desarrolla ante nuestros ojos mostrándonos año a año todos los descubrimientos que se van haciendo y las conclusiones a las que los paleontólogos llegan tras el estudio de los fósiles que se localizan en la región, es un proyecto tan importante que atrae la atención de paleontólogos de todo el mundo desde hace décadas.

Y, además, si visitas Dinópolis Teruel y sus 7 centros tendrás entradas gratis para el próximo año, un año en el que será muy interesante visitarlo porque, aunque no está clara la fecha y tal vez no esté listo a principio de temporada, se inaugurará una nueva sala de dinosaurios acuáticos en el museo. Y para terminar de tentarnos, quienes visiten los 7 centros participarán en el sorteo de 1000 euros.