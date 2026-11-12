¿Qué lugar del mundo amanece primero?

Con el final del 2026 a la vuelta de la esquina, una de las preguntas más habituales es siempre la misma. ¿Qué país entra primero en el año nuevo? ¿Qué lugar amanece primero? En España, cuando recibimos un nuevo amanecer, por zona horaria, ya hay muchos otros rincones del mundo que han comenzado su día. De hecho, mientras nosotros apenas lo iniciamos, hay ciudades que ya se están despidiendo de él y reciben la noche. Hasta aquí no hay nada nuevo. Pero, entonces, ¿qué parte del mundo es el primero en comenzar su jornada?

Lo primero que conviene tener en cuenta es que el sol no sale de manera simultánea en todas partes. Que un lugar tenga la hora más adelantada no significa que allí salga el sol antes. Por lo tanto, el momento exacto del amanecer varía según la latitud y la estación del año. En verano, las zonas más cercanas a los polos ven salir el sol mucho antes que las cercanas al ecuador. Esta situación implica que el título de “primer amanecer” cambie a lo largo del año.

Kiribati | Imagen de Vladimir Lysenko (I.), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Así pues, con la teoría comprendida, en Viajestic informamos que el país que primero comienza un nuevo día es Kiribati, un Estado insular del Pacífico que utiliza el huso horario más adelantado del planeta, UTC+14. Asimismo, es importante saber que esta situación es fruto de una decisión política. En 1995, Kiribati movió la línea internacional de cambio de fecha para que todo su territorio compartiera el mismo calendario. Un cambio que no dejó indiferente, pues con él, sus islas orientales pasaron a ser las primeras en recibir el año nuevo.

Dentro de Kiribati, la isla Caroline, rebautizada como Isla del Milenio, ganó fama mundial por ser el primer lugar del mundo en amanecer. Sin embargo, es un atolón deshabitado. Si hablamos de lugares habitados, entonces, sería Kiritimati, también conocida como isla de Navidad.

Curiosidades de Kiritimati

Kiribati | Imagen de Jacinta.riley, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Como todo lugar del mundo, Kiritimati también tiene muchas curiosidades. Según hemos podido saber, es el mayor atolón del mundo en superficie terrestre. Y es que cuenta con unos 388 km² de tierra, lo que supera a cualquier otro atolón coralino. Eso sí, si se incluye la laguna, su extensión total es aún mayor. Por otro lado, según la tradición popular, se le conoce como isla de Navidad debido a la adaptación local de “Christmas”, ya que el explorador británico James Cook llegó a la isla en la Nochebuena de 1777.

Asimismo, fue escenario de pruebas nucleares. A finales de los años 50 y principios de los 60, el Reino Unido y Estados Unidos realizaron pruebas de armas nucleares en la isla y en sus alrededores. Pero, lejos de quedar aquí, se informa que actualmente es un lugar con muy pocos habitantes y enormes colonias de aves marinas. De hecho, se cita que las aves superan en número a las personas.