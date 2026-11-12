Los 5 pueblos más bonitos a una hora de Madrid para una escapada

Para esos días en los que el cuerpo pide un descanso, desconectar de la rutina, coger el coche y pasear por lugares donde se respira tranquilidad y se escapa del ruido de la ciudad, a poco más de una hora desde la capital de Madrid se esconden parajes que te dejarán impresionado, pensando que estas en otra provincia.

Si buscas planes sencillos alejados de la gran ciudad que nunca duerme, esta es la alternativa perfecta. Cuando piensas en Madrid, la primera imagen que te llega a la cabeza es el tráfico en las carreteras, las obras, miles de tiendas, calles y establecimientos repletos de gente. Lo que pocos recuerdan es que en poco tiempo podemos llegar a algunos de sus rincones donde poder explorar paisajes encantadores, callejuelas y plazas con un gran valor histórico, establecimientos locales tradicionales y mucho más.

Por todo ello, ofrecemos una lista con algunos de los pueblos más llamativos de Madrid, más allá de Alcalá de Henares o El Escorial, en ellos podrás pasar las horas sin prisa, disfrutando de cada rincón.

Buitrago de Lozoya y su impresionante muralla medieval

Un pequeño pueblo rodeado casi al completo por el río Lozoya donde destaca su muralla medieval, construida entre los siglos XI y XII bajo dominio musulmán, es una de las mejores conservadas de la región. En esta localidad podrás pasear por su espacio fortificado y descubrir las obras que Picasso le regaló a su barbero en el reconocido Museo Picasso de Buitriago ubicado en el Ayuntamiento.

Chinchón y su reconocida plaza

Se trata de uno de los pueblo con más presencia y visitantes de Madrid, famoso por su icónica Plaza Mayor compuesta por balcones de madera de color verde y acompañada de un ambiente cercano gracias a los establecimientos locales donde es obligatorio pedir un aperitivo. En esta plaza se han celebrado miles de mercadillos tradicionales desde el siglo XVI hasta día de hoy donde podrás disfrutar incluso paseos a caballo por la localidad.

Rascafría y piscinas naturales

Si lo tuyo son los largos paseos en mitad de la naturaleza, la montaña, los ríos y las vistas impresionantes, este es tu destino. En Rascafría podrás perderte por sus caminos rurales durante horas, pasear junto al río y visitar el reconocido Monasterio de Santa María de El Paular, fundado en 1390. A pocos minutos podrás visitar y contemplar el Bosque de Finlandia donde el protagonista es un pequeño lago perfecto para desconectar y las reconocidas Presillas, piscinas naturales rodeadas de pinos desde donde podrás llegar a la Cascada del Purgatorio.

Aranjuez y sus jardines mágicos

Hacia el sur de Madrid, se encuentra Aranjuez, declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, donde miles de turistas visitan el lugar cada día debido a su increíble arquitectura ligada a la realeza, monumentos e historia. Por un lado, es obligatorio visitar el Palacio Real y sus jardines entre ellos, el Jardín del Príncipe y el Jardín de la Isla bordeando el río Tajo.

Manzanares del Real y su castillo medieval

A la altura de La Pedriza y a la orilla del embalse de Santillana, Manzanares El Real es una parada imprescindible para los amantes de las rutas en plena naturaleza combinadas con historia. Su punto fuerte es el Castillo de los Mendoza, una fortaleza medieval que se mandó a construir en el año 1475.

Por otro lado, al estar el pueblo ubicado en plena montaña hay muchísimas opciones de senderismo donde podrás disfrutar de miradores con vistas impresionantes al embalse y hacia a la sierra de Madrid, también verás desde lejos las torres de la gran ciudad. Por último, puedes recorrer el reconocido río Manzanares rico en vegetación.