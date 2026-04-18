Mayo Manchego: tradición, folclore y gastronomía

La fiesta del Mayo Manchego tiene su origen en los mayos ¿y qué son los mayos? Se trata de una antigua tradición por la que los jóvenes de la localidad hacía la ronda a las chicas para mostrar su interés por ellas; aunque esta fiesta se celebra en toda Castilla la Mancha, solo Pedro Muñoz cuenta con el reconocimiento como Villa y Corte del Mayo Manchego y son sus celebraciones las que en 2019 fueron reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Nacional así que, si quieres vivir un auténtico Mayo Manchego, Pedro Muñoz es tu mejor opción.

Se celebra a finales de abril y combina la tradición de los mayos con su Concurso de Farolas y su Noche de Ronda con una fiesta gastronómica que empieza por la cata de la zurra, bebida típica de esta localidad manchega, y acaba en los platos tradicionales de la zona como las gachas o el pisto manchego; claro que no creas que solo los jóvenes que rondan a las mujeres son los protagonistas, de hecho las auténticas protagonistas son ellas, las mayeras que recogen la banda que las reconoce como tal unos días antes de la fiesta.

Faroles | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Además las mayeras no lo son solo en esta fiesta sino durante todo un año, lo que las convierte en protagonistas de otras romerías y fiestas del municipio. Las mayeras visten además el traje regional y dan así a la fiesta el toque folclórico que se completa con la actuación de grupos regionales.

El día grande de la fiesta empieza con el concurso de farolas, continua con el canto del mayo a la patrona de Pedro Muñoz que es Nuestra Señora de los Ángeles y termina con la Noche de Ronda, una noche en la que los jóvenes recorren las casas de las mayeras cantándoles a todas ellas el mayo (y brindando con zurra).

El Mayo Manchego de Pedro Muñoz marida con las jornadas gastronómicas que se celebran en las mismas fechas y que no solo nos permiten degustar los productos típicos de este pueblo de la Mancha sino disfrutar también de diferentes concursos gastronómicos entre los que cabe destacar el que elige el mejor pisto manchego.

Mayeras con traje regional y banda | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz

¿Más fiesta? La hay porque aun no bien ha terminado el Mayo Manchego se celebra el Festival Nacional de Folklore, un evento que empieza con un gran desfile en el que participan más de 500 personas y que recorre la distancia que une la Plaza de España con la Plaza de Toros que es donde tienen lugar los actos centrales del festival, un festival que por lo demás pasa por ser la mayor muestra de la identidad manchega de toda la comunidad.