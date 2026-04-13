Huelga de pilotos de Lufthansa: ¿tengo derecho a indemnización si se retrasa o me cancelan el vuelo?

Los pilotos de Lufthansa han comenzado este lunes una huelga de dos días que afecta también a sus filiales Cargo, CityLine y Eurowings, con un impacto especialmente notable en los hubs de Fránkfurt y Múnich, mientras que las rutas hacia Oriente Próximo quedan fuera de la huelga.

En concreto, las movilizaciones, convocadas por el sindicato Vereinigung Cockpit (y que suponen la cuarta ronda de protestas del grupo en lo que va de año), giran en torno a conflictos laborales como el plan de pensiones y las condiciones salariales en la filial regional CityLine.

Con el objetivo de reducir las molestias a los pasajeros, Lufthansa está tratando de que el mayor número posible de vuelos sea operado por otras compañías del grupo y aerolíneas colaboradoras.

Derechos de los pasajeros ante las huelgas

Sin embargo, esta huelga puede provocar cancelaciones y retrasos, de ser así, ¿tengo derecho a indemnización? La respuesta, según AirHelp, depende principalmente de quién convoca la huelga.

Si la huelga es interna (es decir, protagonizada por empleados de la propia aerolínea como pilotos o tripulación) los pasajeros sí pueden reclamar una compensación económica. Esto se debe a que este tipo de paros no se consideran circunstancias extraordinarias, ya que forman parte del funcionamiento de la compañía.

En estos casos, puedes tener derecho a indemnización si tu vuelo se cancela o sufre un retraso importante, o incluso si te deniegan el embarque.

Sin embargo, no siempre procede reclamar. AirHelp explica que si la huelga es externa (por ejemplo, de controladores aéreos, personal de seguridad o trabajadores del aeropuerto) se considera una circunstancia fuera del control de la aerolínea. En ese caso, no habría derecho a compensación económica.

Aun así, los pasajeros siguen teniendo derechos básicos. Aunque no haya indemnización, la aerolínea debe ofrecer asistencia como comida, bebida o transporte alternativo en función del retraso o la cancelación.

En cuanto a las cantidades, la normativa europea establece compensaciones de hasta 600 euros en función de la distancia del vuelo y del tiempo de retraso en la llegada al destino final.

En resumen, si tu vuelo con Lufthansa se ve afectado por una huelga de pilotos, lo más habitual es que sí tengas derecho a indemnización. La clave está en identificar si el paro depende de la propia aerolínea, ya que en ese caso la legislación europea protege al pasajero.