La Ruta del Vino de La Mancha es mucho más que bodegas y vino

Cuando pensamos en la Ruta del Vino de La Mancha pensamos en sus bodegas y sus vinos, también en famoso hidalgo Don Alonso Quijano y sus molinos pero lo cierto es que hay aquí más que ver y disfrutar, hay mucho arte en varios museos y lugares a cada cual más interesante y sugerente porque la zona que ocupa el mayor viñedo del mundo con las 19 bodegas que conforman la Ruta del Vino de la Mancha es un lugar rico en sabores, arte y cultura que merece no una sino varias escapadas. A continuación te recomendamos algunos lugares que no debes perderte (en función de tus intereses, claro):

Para los amantes de la moda: Museo Manuel Piña de Manzanares

Museo Manuel Piña | Imagen cortesía de Ruta del Vino de La Mancha

¿Sabías que La Mancha también es tierra de moda? Lo es gracias a Manuel Piña de Manzanares que no solo fue el principal impulsor de la Pasarela Cibeles sino que es popularmente conocido como el Almodóvar de la moda; estos dos datos son motivo más que suficiente para que, si la moda es lo tuyo, el Museo Manuel Piña de Manzanares sea para ti una visita obligada porque, además, no es solo interesante por lo que en él se expone sino por el espacio en el que está ocupado: la cueva-bodega Casa de los Merino, hoy Centro Cultural Ciega de Manzanares; se trata de una casa solariega manchega del S.XVI en la que los trajes de Piña expuestos acaban resultando deslumbrantes por sus tejidos, colores y diseño.

Para los amantes de la ilustración: Museo del Cómic en El Provencio

Museo del Cómic | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de la Mancha

El Provencio es la capital del cómic de La Mancha gracias al dibujante José Manuel Triguero que dirige personalmente el Museo del Cómic, un museo en el que descubrir la historia de España a través del cómic; este museo está ubicado en un edificio del S.XVIII y expone auténticas joyas del cómic como la portada del primer tebeo que data de 1917 o ejemplares de la Guerra de Cuba, La Codorniz, El Capitan Trueno… Y, por si el museo fuese poco, aquí se celebra anualmente la Feria Internacional del Cómic (en noviembre) y se puede recorrer además la Ruta del Arte Urbano gracias a los casi 50 murales pintados por diferentes artistas.

Para los amantes de la literatura: Colección Cervantina Zunzunegui en Pedro Muñoz

Colección Zunzunegui | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de La Mancha

Zunzunegui era todo un bibliófilo y un amante irredento del Quijote lo que lo llevó a crear una de las mejores colecciones cervantinas del mundo; se trata de uno de los fondos bibliográficos privados ligados a la figura de Cervantes y su obra magna, el Quijote, más singulares, a Juan José Zunzunegui le llevó décadas juntar este fondo bibliográfico que es hoy uno de los secretos mejor guardados de la Ruta del Vino de La Mancha (pero, ahora que te lo hemos desvelado, ya sabes dónde está…).

Para los más foodies y queseros: Queserías varias

Pago de la Jaraba | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de La Mancha

Por muy vinícola que sea la Ruta del Vino de La Mancha no podemos olvidar donde estamos ni cuál es el producto estrella de la región: el queso (el queso manchego) y es que, además, es bocado que mejor marida con los vinos locales; como seguro imaginas en la Ruta del Vino de La Mancha hay queserías para elegir a placer pero nosotros te recomendamos las más populares tanto en la región como más allá de ella: Pago de La Jaraba, conocido en el mundo entero porque exporta más e un 30% de su producción y ha sido premiado en concursos internacionales; Finca Valdivieso, haciendo queso manchego desde finales del S.XIX, en la actualidad exporta casi el 20% de su producción; Quesería El Fraile, en el Toboso, la tierra de Dulcinea (la enamorada de Don Quijote a la aldeana a la que el aliento le olía a ajo, como prefieras recordarla…); y Quesos Artesanos Serrano Flores.

Para los amantes de la artesanía: Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera de Villarobledo

Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera de Villarobledo | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de la Mancha

Villarobledo es tierra de alfareros, en los años 60 llegaron a tener 72 hornos produciendo alrededor de 8.000 tinajas de barro al año; hoy la producción ha bajado pero la artesanía permanece y es de hecho patrimonio etnológico y cultural local, además sigue produciendo a día de hoy las tinajas de barro que se utilizan para la elaboración y conservación del vino de La Mancha desde hace 500 años; ¿curiosidades? Aquí se han elaborado las tinajas más grandes del mundo, a día de hoy siguen elaborándose con técnicas tradicionales y exportándose al mundo entero (te las encontrarás en el Vaticano, en Berlín y hasta en Japón…). Pero no tienes que ir tan lejos para verlas ni para descubrirlo todo sobre ellas, puedes hacerlo en el Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera de Villarobledo.

Para los amantes de la pintura: Museo Antonio López Torres en Tomelloso

Museo Antonio López Torres | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de La Mancha

Si viajas a la Ruta del Vino de La Mancha seguro que Tomelloso y sus bodegas-cueva están en tu ruta, pues bien, en esta localidad manchega gozarás a lo grande si eres un amante de la pintura porque aquí está el museo de Antonio López Torres, ubicado muy cerca de la casa en la que vivió este magnífico pintor realista español y en un edificio que es en sí mismo una obra de arte.