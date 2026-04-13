7 pueblos de España famosos por su sabor a queso

No pocos pueblos en España nos saben a queso, en algunos casos basta mencionar su nombre para pensar en queso (Cabrales, Idiazábal, Roncal, Arzúa) y otros, aunque no dan nombre al queso que allí se produce o incluso tiene más que ofrecer además de un rico queso, son también destinos preferentes para catar esta delicia nacional (Almagro, Trujillo, Mahón); a continuación te recomendamos 7 pueblos y el queso ¡o los quesos! que puedes degustar en ellos.

Cabrales

Cabrales | Pixabay

Empezamos nuestra ruta quesera en Asturias y es que Cabrales sabe, huele y evoca queso ¡y qué queso! el queso azul español por excelencia, un queso que se elabora con leche cruda de vaca, oveja o cabra y que madura en cuevas naturales de los Picos de Europa donde se mantiene una humedad constante.

Cabrales es un destino quesero de escándalo pero no solo eso, el entorno de este pueblo asturiano es un espectáculo de belleza natural empezando por los Picos de Europa y si a esto añadimos otros bocados de escándalo de la gastronomía asturiana como las fabes (no dejes de probarlas con almejas y regarlas con un culín de sidra…) podemos concluir sin temor a exagerar ni a equivocarnos que Cabrales es un destino gastronómico de primer nivel.

Idiazábal

Idiazábal | Imagen de Xavigivax, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Seguimos en el norte porque en el País Vasco se produce otro de los grandes quesos de España, el Idiazábal, un queso elaborado con leche de oveja latxa o carranzana y que puede ser ahumado o natural, se trata de un queso muy aromático y ligeramente picante.

Como sucede con Cabrales, Idiazábal no solo es atractivo por su queso sino también por su entorno y es que está cerca del Parque Natural de Aralar y Aizkorri-Aratz.

Arzúa

Queso de Arzúa | Imagen de Adrián Estévez (Estevoaei)Recorte por Elisardojm, licencia: GFDL, via Wikimedia Commons

¿Más quesos del norte? Los gallegos. Y si hay una localidad especialmente quesera en Galicia esa es, sin duda, Arzúa porque aquí no solo se produce el famoso queso de Arzúa (preparado con leche de vaca, suave y muy cremoso, con. Un sabor ligeramente ácido) sino también otros quesos gallegos de fama internacional empezando por el de tetilla, un queso elaborado con leche de vaca, de textura cremosa y sabor suave y ligeramente ácido y ahumado.

Además, si viajas a Arzúa, no solo visitarás una localidad quesera, de hecho una de las fiestas del queso más importantes de España se celebra aquí (la Fiesta del Queso de Azúa) sino que podrás visitar lugares realmente inolvidables y es que Arzúa forma parte del Camino de Santiago francés y está ubicada a apenas 40 kilómetros De Santiago de Compostela.

Roncal

Queso Roncal | Imagen de Ardo Beltz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo del valle pirenaico navarro da nombre a un queso elaborado con leche cruda de oveja rasa navarra o latxa, se trata de un queso de sabor intenso y ligeramente picante y mantecoso que es, además, uno de los quesos más antiguos con denominación de origen en España.

Y qué decir el entorno en el que se produce… El Valle del Roncal, al noroeste de Navarra y cerca de la frontera con Francia, es uno de los lugares más emblemáticos del Pirineo navarro, famoso por su tradición pastoril, su paisaje de montaña y, por supuesto, su queso.

Almagro

Queso manchego | Imagen de Zerohund, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Toda la Mancha es tierra de queso manchego, hay de hecho rutas del queso manchego que nos permiten degustar varios pero nosotros hoy nos quedamos en Almagro porque aquí confluyen la tradición quesera con el patrimonio histórico. En cuanto al queso manchego, se elabora con leche de oveja manchega y su periodo de curación va de 2 meses a un año (cuando más corto es este periodo más tierno es el queso, un queso por lo demás de sabor intenso, mantecoso y ligeramente picante).

Claro que Almagro, siendo un buen destino para degustar el queso manchego, no debe tanto su fama a esta delicia como al hecho cierto de que es uno de los pueblos monumentales más importantes no solo de la Mancha sino de España: es famoso por su Corral de Comedias, el único del S.XVII que se conserva intacto en el mundo y por el Festival Internacional de Teatro Clásico que ahí se celebra; también por su espectacular Plaza Mayor de planta rectangular y estilo renacentistas rodea de balcones verdes de madera.

Trujillo

Torta del Casar | Imagen de MollySVH, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La Torta del Casar es el queso extremeño por excelencia y, aunque se elabora y degusta en varios pueblos de la provincia de Cáceres, nosotros nos quedamos con Trujillo porque esta localidad es de una belleza espectacular que merece una visita más allá de su queso, un queso (la Torta del Casar) elaborado con leche de oveja merina y cuajo vegetal del cardo que le da su característica textura casi líquida (de hecho este queso de degusta untado… o a cucharadas).

Y si lo degustas en Trujillo podrás además gozar de una visita inolvidable a uno de los pueblos históricos más importantes de España ¿qué ver en Trujillo? La Plaza Mayor rodeada de palacios renacentistas y protagonizada por la estatua ecuestre del conquistador Francisco Pizarro, nacido aquí; el castillo, de origen árabe y lugar clave de la Reconquista; iglesias históricas como la de Santa Maria la Mayor o la de San Martín; y las casas de los conquistadores (la de Pizarro, conquistador del imperio inca, y también la de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas).

Mahón

Queso de Mahón | Imagen de Asphaltbuffet, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No solo la España peninsular produce quesos espectaculares, Menorca también lo hace, un queso de leche de vaca con corteza anaranjada cuyo color se debe a que este queso de frota con aceite o pimentón; su sabor puede ser suave o intenso dependiendo del periodo de maduración y su historia es larga y es que sabemos que ya se exportaba queso de Mahón allá por el S.XVIII.

Además ¿qué decir de Menorca? Es uno de los destinos de primavera y verano más deseados de las Islas Baleares, una isla bella a rabiar, famosa por sus calas, su ambiente, sus rutas senderistas, por el puerto de Mahón que no solo da nombre al queso sino que es uno de los más antiguos y espectaculares del mundo y, sí, también por su queso.