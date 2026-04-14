Historia de la Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes y la gran joya que esconde

Viajamos a Palencia, concretamente hasta Carrión de los Condes, donde podemos encontrarnos con un gran número de monumentos y construcciones que no dejan indiferente a nadie, ni mucho menos. Un claro ejemplo es la Iglesia de Santiago, construida a mediados del siglo XII por el maestro Fruchel. Eso sí, uno de los elementos a destacar de este templo, y que de hecho es considerado su gran joya, es su fachada occidental, de 1160, siendo una de las más bonitas del románico. Es más, es uno de los mejores ejemplos del estilo románico de transición.

Es importante destacar que cuenta con una portada con arco de medio punto y una arquivolta sobre columnas, rematada con altorrelieves cuya iconografía se basa en la revelación apocalíptica de Juan Evangelista en Patmos. Por si fuera poco, las dovelas de iconografía radial muestran a la perfección una colección de oficios de la época, como es la de acuñación de moneda, la de plañidera o, incluso, la de músico.

En cuanto a los capiteles, muestran la lucha entre el bien y el mal. No podemos dejar de mencionar el interior de esta Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, que es considerado como un auténtico museo de arte sacro. Entre otras cuestiones, porque reúne obras verdaderamente impresionantes e interesantes, como son el retablo de San Juan de Cestillos (Siglo XVI) o una Piedad (Siglo XV), entre otros.

Friso de la fachada de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes | Imagen de Cabaña de José Luis Filpo, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, a través de sus características

Para comenzar, debemos saber que esta construcción está situada en el centro de la población y presenta una orientación litúrgica poco habitual. De estilo románico de transición del siglo XII, cuenta con una planta actual rectangular aunque de forma irregular y una sola nave. Por si fuera poco, está rematada por tres ábsides semicirculares con presbiterio de amplio tramo, bóveda de cañón y de horno en los ábsides.

Además, su cubierta fue sustituida por una moderna en la última restauración que se llevó a cabo en el siglo XX. No podemos dejar de mencionar que esta Iglesia cuenta con un gran número de marcas de cantería. Concretamente hasta 62 de 22 tipos diferentes. Si nos centramos en su portada, considerada como obra cumbre de la escultura románica hispana, se debió a dos circunstancias perfectamente diferenciadas: por un lado la importancia política de la villa de Carrión y, por otro lado, su emplazamiento en el camino de peregrinación hasta Santiago de Compostela.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la provincia de Palencia, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Carrión de los Condes. No solamente se trata de una villa con mucho encanto, sino que también llama poderosamente la atención a todo aquel que la visita por la gran cantidad de construcciones y monumentos que encontramos en ella. Entre ellos, esta Iglesia de Santiago que no deja indiferente a nadie. ¡Es más que un imprescindible, qué duda cabe!