El pueblo de Cuenca conocido como "el balcón de La Mancha" que tiene 7 molinos de viento

Castilla-La Mancha es una comunidad inmensa que cuenta con grandes tesoros naturales y monumentos y si concretamos aún más, en Cuenca hay municipios y localidades que merece mucho la pena visitar en una escapada, como es el caso de Alarcón, famoso por su castillo y parador.

Y ahora queremos hablarte del pueblo conocido como "el balcón de La Mancha", que es, nada más y nada menos, que Mota del Cuervo. Es conocido por este nombre porque se sitúa en una zona elevada de la llanura manchega, lo que permite disfrutar de amplias vistas panorámicas sobre el paisaje infinito de campos y horizontes abiertos característicos de Castilla-La Mancha.

Su gran símbolo son los siete molinos de viento que coronan el cerro. Estas construcciones blancas, perfectamente alineadas, recuerdan inevitablemente a la obra de Cervantes y a las aventuras de Don Quijote. Algunos de ellos pueden visitarse por dentro para conocer cómo funcionaban y cómo se molía el grano antiguamente, además de albergar pequeños espacios expositivos.

Más allá de los molinos, en Mota del Cuervo también merece la pena pasear por su casco urbano, descubrir la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel o visitar el Museo de la Alfarería Manchega, que pone en valor una de las tradiciones artesanales más importantes del municipio.

La localidad es además punto de partida para rutas por la naturaleza y escapadas por otros pueblos cercanos de La Mancha. Tradición, historia, paisajes abiertos y molinos de viento convierten a Mota del Cuervo en una parada imprescindible para quienes quieren descubrir la esencia más auténtica de Castilla-La Mancha.