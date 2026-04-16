Andalucía después de Semana Santa: de la Feria de Abril de Sevilla a la Feria del Caballo en Jerez de la Frontera

La Semana Santa de 2026 ha sido un éxito absoluto en toda España porque el tiempo ha acompañado, la lluvia no nos la ha jugado y hemos podido disfrutar a placer de las procesiones en prácticamente todo el territorio nacional, en Andalucía también. ¿Y ahora? Ahora la fiesta sigue adelante porque, tras el clímax de la Resurrección que culmina una semana de pasión y muerte, no cabe más que precisamente eso, que la fiesta siga porque además estamos en primavera, el sol y la calidez nos animan a salir a la calle, a disfrutar… y en Andalucía en particular hay dos citas que se nos antojan imperdibles (hay más, seguro, pero estas dos son todo un espectáculo); nos referimos a la sevillana Feria de Abril y a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Feria de Abril, en Sevilla

Feria de Abril, Sevilla | Imagen de Sevilla Congress & Convention Bureau, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La feria empieza, oficialmente, el 20 de abril con el alumbrao y la noche del pescaíto (la cena inaugural en las casetas de la feria) y termina el día 26; ¿qué puedes esperar de la feria si te animas a acercarte a vivirla personalmente? Elegantes paseos de caballos por las tardes de feria, noches de sevillanas, rebujito y mucha fiesta hasta la madrugada y fuegos artificiales para despedir la feria el domingo.

Ten en cuenta, eso sí, que muchas de las casetas de la feria son privadas (solo se puede acceder a ellas con invitación) aunque hay algunas públicas que abren la feria a todos los visitantes; no es necesario que vistas traje de flamenca pero te encantará verlos y verás muchos en la feria; la de Sevilla tiene fama de ser una feria de ambiente más selectivo que otras pero, sea como fuere, es la feria andaluza por excelencia.

Feria del Caballo, en Jerez de la Frontera

Feria del Caballo, Jerez de la Frontera | Pixabay

Si después de la Feria de Abril te quedas con ganas de fiesta, apúntate esta fecha y lugar: del 9 al 16 de mayo en Jerez de la Frontera se celebra la Feria del Caballo; es una feria muy auténtica en la que confluyen tres aspectos muy andaluces: el mundo del caballo, el flamenco y el vino de Jerez.

Aquí, en Jerez, todas las casetas de la feria son públicas, es decir, están abiertas al público y los espectáculos alrededor del caballo son un escándalo porque van más allá de los paseos, hay incluso espectáculos de doma; este ambiente ecuestre hace que la Feria del Caballo de Jerez no sea tan nocturna como la Feria de Abril sino que haya también muchas actividades durante el día.