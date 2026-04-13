La isla más remota del mundo: dónde está y cómo es vivir en el lugar más aislado del planeta

En muchas ocasiones te hemos hablado de islas realmente curiosas, como es el caso de la Isla de Azores que tiene una laguna en su interior conocida como "el Anillo de la Princesa". Pero... ¿sabes cuál es la más remota y aislada del mundo?

En un mundo hiperconectado, parece mentira que todavía existan rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Uno de ellos es Tristán de Acuña, un pequeño archipiélago volcánico situado en el Atlántico Sur que ostenta el título de isla habitada más remota del planeta.

Para hacerse una idea de su aislamiento, basta con mirar el mapa: se encuentra a más de 2.400 kilómetros de la isla habitada más cercana, Santa Elena, y a unos 2.800 kilómetros de Sudáfrica, el punto desde el que parten la mayoría de las expediciones. No hay aeropuertos, por lo que la única forma de llegar es en barco, en travesías que pueden durar casi una semana dependiendo del estado del mar.

La isla principal alberga a una pequeña comunidad de alrededor de 250 habitantes, que viven en un único asentamiento conocido como Edinburgh of the Seven Seas, considerado el pueblo más aislado del mundo. Allí, todos se conocen, comparten recursos y mantienen una forma de vida muy marcada por la autosuficiencia.

El origen de esta comunidad se remonta al siglo XIX, cuando colonos británicos se establecieron en la isla. Hoy sigue siendo un territorio británico de ultramar, y aunque cuenta con servicios básicos como escuela, hospital o conexión a internet, la vida cotidiana está condicionada por su lejanía.

La economía local gira en torno a la pesca, especialmente de langosta, principal fuente de ingresos de la isla, así como a la venta de sellos y monedas a coleccionistas. La agricultura también tiene un papel importante, con cultivos adaptados a las condiciones volcánicas y al clima oceánico.

Uno de los aspectos más llamativos de Tristán de Acuña es su acceso restringido. No es un destino turístico al uso: quienes quieren visitarla deben solicitar permiso con antelación y ajustarse a las limitadas conexiones marítimas. Esto, unido a su aislamiento, ha permitido preservar su entorno natural prácticamente intacto.

El paisaje está dominado por un imponente volcán, el Queen Mary's Peak, que se eleva más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que en 1961 obligó a evacuar a toda la población tras una erupción. Aun así, la mayoría de los habitantes regresó años después, demostrando el fuerte vínculo que mantienen con este lugar único.

Tristán de Acuña es, en definitiva, un ejemplo extremo de vida aislada en pleno siglo XXI. Un rincón del planeta donde la distancia no solo se mide en kilómetros, sino también en forma de entender el mundo.