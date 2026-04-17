El último fin de semana de abril Galicia sabe a lamprea

Si ya has degustado la lamprea en alguna ocasión seguro que ya sabes que es una gran idea visitar la localidad de Arbo el último fin de semana de abril pero, por si no es así, empezaremos por contarte algo acerca de este manjar del Miño: la lamprea es un pez sin escamas y de forma cilíndrica que pasa por ser uno de los vertebrados más antiguos del planeta (ahí es nada…); es un pez que nace en el río (en el Miño, también en el Tambre y el Ulla) pero crece en el mar y vuelve al río para reproducirse y es precisamente ahí, en el río, donde se pesca en temporada con las tradicionales pesqueiras, unas construcciones de piedra creadas para atrapar a las lampreas.

La lamprea es un pescado bien feo (claro que tampoco el rape es bonito…) y cuenta con fans y detractores, ahora bien, dado que no conviene dejarse llevar por la vista y mucho menos por opiniones ajenas, lo mejor que puedes hacer es viajar a Arbo el último fin de semana de abril y disfrutar de las diferentes degustaciones populares de lamprea para formarte tu propia opinión en cuanto a las notas sápidas y texturas de este peculiar pescado.

Fiesta de la lamprea | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La de la lamprea es una de las fiestas gastronómicas con más solera y antigüedad y es que aquí las degustaciones marica con vinos con Denominación de Origen de las Rías Baixas y con otras actividades que van desde la feria gastronómica y cultural a espectáculos de showcooking y degustaciones, pasacalles con gaiteros, conciertos, verbenas nocturnas, actuaciones de grupos folclóricos y bandas de música…

A todo esto hay que añadir que, estando ya en plena primavera y a las puertas del mes de mayo, no solo es recomendable disfrutar del ambiente festivo en el pueblo y de su mercado sino también de su entorno, un entorno en el que podrás recorrer a placer no pocas rutas de senderismo (y no tendrás que hacerlo solo, en estos días se organizan marchas populares por la zona).

Un consejo: no juzgues la lamprea por el primer bocado, se trata de un pescado de sabor intenso que puede necesitar un segundo o tercer bocado ser valorado en su justa medida, además puedes también degustarla en preparaciones que matizan esa intensidad sápida como la empanada.

Ten en cuenta que la fiesta de la lamprea es una de las fiestas gastronómicas más antiguas de Galicia y su fama es internacional así que procura reservar con tiempo y llegar temprano a todos los eventos para poder disfrutarlos a gusto y a placer.