Qué es el "Gig-Tripping": La nueva forma de viajar que combina festivales con cultura

En 2026, viajar por un concierto ya no es solo ir, ver al artista y volver. Cada vez más viajeros aprovechan esa escapada para descubrir el destino con calma, alargando unos días el viaje y sumando planes más allá del festival. Es lo que ya se conoce como Gig-Tripping: convertir un evento musical en una experiencia completa.

Desde perderse por la Barcelona de Gaudí durante el Primavera Sound hasta explorar los paisajes del oeste americano después de Burning Man, la idea es clara: el concierto es solo el punto de partida.

El festival como excusa, el viaje como experiencia

El típico viaje exprés para ver a un artista está quedando atrás. Ahora, el plan va mucho más allá. Los viajeros quieren aprovechar el destino, recorrer sus barrios, descubrir su historia o escaparse a lugares cercanos. Porque al final, no se trata solo de vivir la música, sino de todo lo que pasa alrededor. El festival marca el viaje, pero es el destino el que lo completa.

En 2025, durante la semana de su festival, Barcelona registró un aumento de más del 36% en las reservas de actividades turísticas respecto al año anterior. Madrid también refleja esta tendencia, con un crecimiento del 6%. Estos datos, tomados como ejemplo, ilustran cómo el fenómeno del Gig-Tripping está impulsando una nueva forma de viajar, en la que el festival se convierte en el punto de partida para descubrir el destino.

Destinos clave para viajar a festivales en 2026

1. Europa: ciudades donde combinar festivales y cultura

Barcelona & Primavera Sound (4 – 6 de junio de 2026)

Entre concierto y concierto, Barcelona invita a perderse por El Born o el Barrio Gótico, y a descubrir el universo de Antoni Gaudí. Una experiencia que ccombina cultura, arquitectura y ambiente mediterráneo.

La Sagrada Familia de Barcelona en obras | iStock

A descubrir: Visita a la Sagrada Familia, para adentrarse en la obra de Gaudí sin perder tiempo.

Madrid & Mad Cool (8 – 11 de julio de 2026)

Madrid combina a la perfección noches intensas con jornadas culturales. Antes o después de los conciertos, es el momento ideal para explorar sus grandes museos y espacios emblemáticos.

Mad Cool | Europa Press

A descubrir: Visita guiada al Palacio Real de Madrid.

Amberes & Tomorrowland (17 – 26 de julio de 2026)

Muy cerca de Boom, Amberes ofrece una alternativa más tranquila, con su patrimonio flamenco, su diseño contemporáneo y una escena gastronómica en auge.

Museo de Plantin-Moretus de Amberes, Bélgica | iStock

A descubrir: Free tour gastronómico por Amberes (ideal para presupuestos ajustados).

Lisboa & NOS Alive (9 – 11 de julio de 2026)

Lisboa conquista por su ritmo pausado y sus vistas panorámicas. Entre conciertos, es perfecta para descubrir sus barrios históricos y su tradición musical.

Barrio de la Alfama, Lisboa | iStock

A descubrir: Free tour por Lisboa (ideal para presupuestos ajustados).

Nantes & Hellfest (18 – 21 de junio de 2026)

Tras la intensidad del Hellfest, Nantes ofrece un respiro entre naturaleza y estilo de vida relajado, ideal para alargar la escapada.

Nantes, en Francia | iStock

A descubrir: Crucero por el río Erdre, considerado uno de los más bellos de Francia.

2. Estados Unidos: destinos para alargar el viaje más allá del festival

Chicago & Lollapalooza (30 de julio – 2 de agosto de 2026)

El Grant Park es el epicentro del festival, pero la ciudad cautiva por su impresionante skyline.

Chicago, en Estados Unidos | iStock

A descubrir: Crucero arquitectónico por Chicago, una forma única de admirar sus edificios más emblemáticos.

Nevada & Burning Man (30 de agosto – 7 de septiembre de 2026)

El desierto invita a continuar el viaje hacia el Gran Cañón o el Valle de la Muerte, explorando paisajes espectaculares del oeste estadounidense.

A descubrir: Excursión al Gran Cañón en avioneta desde Las Vegas.

3. Latinoamérica: música, cultura y experiencias en un mismo viaje

Río de Janeiro & Rock in Rio (septiembre de 2026)

En Río, la ciudad forma parte del espectáculo, entre playas icónicas y vistas inolvidables.

Cristo Redentor de Río de Janeiro (Brasil) | iStock

A descubrir: Tren al Corcovado y al Cristo Redentor.

Ciudad de México & Corona Capital (noviembre de 2026)

La capital mexicana combina una vibrante escena musical con un patrimonio histórico fascinante.

Ciudad de México | Civitatis