Qué día es festivo en Sevilla durante la Feria de Abril 2026

La Feria de Abril es uno de los eventos más importantes del año en Sevilla y, como es habitual, cuenta con un día festivo local que permite a sevillanos y visitantes disfrutar plenamente del ambiente.

¿Qué día es festivo en Sevilla en la Feria de Abril 2026?

En 2026, el día festivo local en Sevilla durante la Feria de Abril será el miércoles 22 de abril, conocido como el "miércoles de Feria".

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Se trata de una jornada no laborable en la ciudad y uno de los días con mayor ambiente en el Real.

Calendario completo de la Feria de Abril 2026

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celebrará del martes 21 al domingo 26 de abril, pero la fiesta arranca realmente la noche anterior con sus tradiciones más emblemáticas:

Lunes 20 de abril : cena del "pescaito", la noche previa en la que las casetas celebran el inicio de la feria.

: cena del "pescaito", la noche previa en la que las casetas celebran el inicio de la feria. Medianoche del lunes 20 al martes 21 : alumbrao , encendido de la portada y las miles de luces del recinto ferial.

: , encendido de la portada y las miles de luces del recinto ferial. Del 21 al 26 de abril: días oficiales de feria.

días oficiales de feria. Miércoles 22 de abril: día festivo local en Sevilla.

día festivo local en Sevilla. Domingo 26 de abril (medianoche): fuegos artificiales que ponen el broche final a la feria.

¿Por qué es festivo el miércoles?

El Ayuntamiento de Sevilla designa cada año un día de feria como festivo local, situándolo habitualmente en mitad de la semana para facilitar la asistencia y equilibrar la afluencia.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Esto permite disfrutar de la feria sin obligaciones laborales en una de sus jornadas más animadas.

Los momentos clave de la feria

El pescaito marca el arranque más tradicional, con cenas en las casetas.

El alumbrao es uno de los instantes más esperados, cuando el recinto se ilumina por completo.

El miércoles festivo concentra gran parte del ambiente.

Los fuegos artificiales despiden la feria con un espectáculo nocturno.

Consejos para disfrutarla