Viajar a Nueva York: ¿merece la pena comprar la tarjeta turística CityPASS?

Viajar a Nueva York conlleva una gran organización, no solo a nivel de itinerario sino también económico. En Viajestic hemos tenido la gran oportunidad de visitar "la ciudad que nunca duerme" este 2026 y queremos recomendarte algunos trucos para ahorrar algo de dinero.

Uno de ellos es la New York CityPASS, una tarjeta turística pensada para ahorrar dinero y tiempo al visitar algunas de las atracciones más importantes de Nueva York. Funciona como un paquete cerrado de entradas que te permite acceder a varios lugares emblemáticos por un precio reducido en comparación con comprar cada entrada por separado.

Nueva York | iStock

Con la CityPASS estándar puedes visitar 5 atracciones:

2 fijas: Empire State Building y Museo Americano de Historia Natural

Empire State Building y Museo Americano de Historia Natural Y elegir 3 más entre opciones como el Top of the Rock, Estatua de la Libertad y Ellis Island, Museo del 11-S, Guggenheim, Intrepid Sea-Air-Space Museum o cruceros turísticos.

Una de sus principales ventajas es el ahorro, que suele rondar hasta un 40% dependiendo de las visitas que elijas. Además, incluye acceso simplificado en muchos casos, lo que te permite evitar algunas colas o reservar horario con antelación.

La tarjeta es digital, se compra online y se activa al usarla por primera vez. A partir de ese momento, tienes 9 días consecutivos para utilizar todas las entradas incluidas, lo que la hace bastante flexible para viajes de una semana aproximadamente.

En cuanto al precio, suele situarse en torno a los 140-150 dólares para adultos y algo menos para niños, aunque puede variar según la temporada.

En resumen, la New York CityPASS realmente SÍ merece la pena, ya que es una opción interesante si tienes claro que quieres visitar varios de los grandes imprescindibles de la ciudad, ya que simplifica la organización del viaje y reduce el gasto total.