Cruces de Mayo de Córdoba 2026: fechas, qué ver y guía completa de la fiesta más popular

Las Cruces de Mayo son una de las fiestas más emblemáticas de Córdoba y marcan el inicio del llamado "Mayo Festivo", uno de los periodos más importantes del calendario cultural de la ciudad.

¿Cuándo son las Cruces de Mayo de Córdoba 2026?

En 2026, las Cruces de Mayo de Córdoba se celebran del 29 de abril al 3 de mayo, cinco días en los que calles y plazas se transforman en escenarios llenos de color y tradición.

Durante estas fechas, tanto vecinos como visitantes pueden recorrer la ciudad y disfrutar de las diferentes cruces instaladas por asociaciones, peñas y hermandades.

¿Qué son las Cruces de Mayo?

La fiesta consiste en la instalación de grandes cruces decoradas con flores (principalmente claveles) y elementos típicos andaluces como mantones, cerámica o macetas.

Estas estructuras, que pueden alcanzar varios metros de altura, forman parte de un concurso municipal en el que se premia la creatividad y la belleza de cada montaje.

Pero las Cruces de Mayo son mucho más que una exposición floral: alrededor de cada cruz se crean auténticos espacios festivos con barras, música y gastronomía típica, lo que convierte la experiencia en una celebración popular al aire libre.

Dónde ver las mejores cruces

Las cruces se reparten por toda la ciudad, aunque hay zonas especialmente destacadas:

Casco histórico: concentra muchas de las cruces más tradicionales.

Barrios como San Basilio, Santa Marina o San Agustín: conocidos por su ambiente auténtico.

Plaza de la Corredera: uno de los puntos más concurridos y espectaculares.

En 2026, el concurso contará con más de 50 cruces repartidas por distintos barrios y recintos, lo que permite diseñar rutas para visitarlas todas.

El ambiente cambia según la hora del día:

Durante el día: ambiente más tranquilo y familiar, ideal para pasear y hacer fotos.

ambiente más tranquilo y familiar, ideal para pasear y hacer fotos. Por la tarde y noche: música en directo, sevillanas y mayor afluencia de público.

Aunque las cruces pueden visitarse durante todo el día, el mejor momento suele ser a partir del atardecer, cuando la iluminación y el ambiente alcanzan su punto álgido.

Consejos prácticos para disfrutar de las Cruces de Mayo de Córdoba

Entrada gratuita: visitar las cruces no cuesta nada, solo se paga lo que consumas en las barras.

visitar las cruces no cuesta nada, solo se paga lo que consumas en las barras. Planifica la ruta: hay muchas cruces, así que conviene organizar un recorrido.

hay muchas cruces, así que conviene organizar un recorrido. Evita horas punta si buscas tranquilidad : los fines de semana por la noche son los momentos más concurridos.

: los fines de semana por la noche son los momentos más concurridos. Lleva efectivo: muchas barras no aceptan tarjeta.

Inicio del Mayo cordobés

Las Cruces de Mayo no solo son una fiesta en sí mismas, sino también el punto de partida de un mes lleno de eventos en Córdoba, que continúa con los Patios de Córdoba y la Feria de Córdoba.

En definitiva, se trata de una cita imprescindible para quienes quieran vivir el ambiente más auténtico de la ciudad: tradición, cultura y fiesta en cada rincón.