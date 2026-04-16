El pueblo a menos de 1 hora de Madrid que celebra un mercado medieval este fin de semana

El pasado fin de semana se celebró el Mercado Medieval de Velilla de San Antonio y este fin de semana tiene lugar el mercado medieval de Paracuellos de Jarama, una cita que transforma el municipio en un auténtico escenario de época.

Durante tres días, del 17 al 19 de abril de 2026, este pueblo madrileño recrea su pasado medieval con un evento inspirado en su vínculo histórico con la Orden de Santiago. ¿Y lo mejor? ¡Está a menos de 1 hora del centro en coche!

Las calles, especialmente la zona de la plaza y alrededores, se llenan de ambientación, decoración y personajes que trasladan a vecinos y visitantes varios siglos atrás.

El mercado contará con más de 90 puestos donde se podrán encontrar productos artesanales, alimentos tradicionales y propuestas gastronómicas típicas.

Desde embutidos, dulces o licores hasta piezas hechas a mano, todo está pensado para recrear el ambiente de las antiguas ferias medievales.

Además, los puestos y participantes siguen una estética cuidada, con vestimenta y decoración acorde a la época, lo que hace la experiencia aún más inmersiva.

Espectáculos, música y actividades para todos

El mercado no es solo para comprar o comer. Durante todo el fin de semana habrá una programación continua con:

Música en directo y animación de época

Pasacalles con personajes como bufones o zancudos

Representaciones teatrales

Actividades y talleres infantiles

El evento arranca el viernes por la tarde con animación musical y continúa sábado y domingo desde la mañana hasta la noche, con un gran espectáculo de despedida el domingo.