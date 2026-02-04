ENAMORADOS
Lugares españoles que lo son también de leyenda romántica
¿Buscas un destino no muy lejano al que escaparte en pareja para celebrar San Valentín?
En España hay unos cuantos lugares que son populares no solo por su arquitectura o su historia, también por las leyendas que atesoran, leyendas que pueden ser literarias o históricas, que suelen ser además dramáticas pero no por ello menos románticas. A continuación te sugerimos cuatro lugares españoles de leyenda romántica para compartir una espada de enamorados, pareja o San Valentín:
La Calleja del Beso, en Córdoba
Está en Córdoba y es algo así como una oda al amor imposible o prohibido: en esta calleja hay dos balcones que casi se tocan (pero no llegan a tocarse…) y cuentan una leyenda: dicen que un joven (cristiano) besaba cada noche a su amada (judía o musulmana según la versión de la leyenda) ahí hasta que fue tristemente asesinado por el padre de ella con una daga; ella murió de pena abrazada al balcón. Está en la judería de Córdoba, cerca de la Mezquita-Catedral.
El Mausoleo de los Amantes de Teruel
Isabel y Diego son los famosos Amantes de Teruel y protagonizan nuestra particular historia de Romeo y Julieta: un amor imposible porque les impiden casarse, la promesa de ella de esperarlo un año mientras hace fortuna, la obediencia de ella a su padre cuando se cumple el año… y el final trágico cuando él regresa demasiado tarde; ambos descansan en dos féretros que casi se dan la mano en su Mausoleo, en Teruel.
El Huerto de Calisto y Melibea en Salamanca
Nuestra literatura tiene también una historia romántica por excelencia, la de Calisto y Melibea contada por Fernando de Rojas en La Celestina; si quieres dejarte envolver por su historia no hay mejor lugar que el Huerto de Calisto y Melibea en la ciudad del conocimiento, el saber, la historia y la universidad: Salamanca. Es un jardín pequeño, casi escondido y precioso con un mirador sobre el río Tormes.
Olmedo en Valladolid
Con Lope de Vega nos vamos a Olmedo en Valladolid para conocer la historia de su caballero; la historia es dramática (como casi todas las grandes leyendas románticas) y la protagonizan Don Alonso y Doña Inés aunque, curiosamente, no en Olmedo: esta localidad vallisoletana es el lugar del que parte el caballero y el lugar al que vuelve a morir. ¿Dónde se conocen y enamoran? En Medina del Campo. También nuestro caballero de Olmedo y su amada, junto a los amantes de Teruel y Calisto y Melibea son, en ciertos aspectos, nuestros Romeo y Julieta.
