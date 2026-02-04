Lugares españoles que lo son también de leyenda romántica

En España hay unos cuantos lugares que son populares no solo por su arquitectura o su historia, también por las leyendas que atesoran, leyendas que pueden ser literarias o históricas, que suelen ser además dramáticas pero no por ello menos románticas. A continuación te sugerimos cuatro lugares españoles de leyenda romántica para compartir una espada de enamorados, pareja o San Valentín:

La Calleja del Beso, en Córdoba

Está en Córdoba y es algo así como una oda al amor imposible o prohibido: en esta calleja hay dos balcones que casi se tocan (pero no llegan a tocarse…) y cuentan una leyenda: dicen que un joven (cristiano) besaba cada noche a su amada (judía o musulmana según la versión de la leyenda) ahí hasta que fue tristemente asesinado por el padre de ella con una daga; ella murió de pena abrazada al balcón. Está en la judería de Córdoba, cerca de la Mezquita-Catedral.

El Mausoleo de los Amantes de Teruel

Mauseoleo de los Amantes de Teruel | Imagen de Joanbanjo, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Isabel y Diego son los famosos Amantes de Teruel y protagonizan nuestra particular historia de Romeo y Julieta: un amor imposible porque les impiden casarse, la promesa de ella de esperarlo un año mientras hace fortuna, la obediencia de ella a su padre cuando se cumple el año… y el final trágico cuando él regresa demasiado tarde; ambos descansan en dos féretros que casi se dan la mano en su Mausoleo, en Teruel.

El Huerto de Calisto y Melibea en Salamanca

Nuestra literatura tiene también una historia romántica por excelencia, la de Calisto y Melibea contada por Fernando de Rojas en La Celestina; si quieres dejarte envolver por su historia no hay mejor lugar que el Huerto de Calisto y Melibea en la ciudad del conocimiento, el saber, la historia y la universidad: Salamanca. Es un jardín pequeño, casi escondido y precioso con un mirador sobre el río Tormes.

Olmedo en Valladolid

Olmedo | Imagen de Jose Luis Cernadas Iglesias from Coruña, España, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Con Lope de Vega nos vamos a Olmedo en Valladolid para conocer la historia de su caballero; la historia es dramática (como casi todas las grandes leyendas románticas) y la protagonizan Don Alonso y Doña Inés aunque, curiosamente, no en Olmedo: esta localidad vallisoletana es el lugar del que parte el caballero y el lugar al que vuelve a morir. ¿Dónde se conocen y enamoran? En Medina del Campo. También nuestro caballero de Olmedo y su amada, junto a los amantes de Teruel y Calisto y Melibea son, en ciertos aspectos, nuestros Romeo y Julieta.