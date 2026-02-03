Los hábitos de los españoles cuando van de viaje: Deshacer la maleta sin prisa y llena de "por si acasos"

Las decisiones que tomamos al viajar revelan mucho más que simples elecciones prácticas. Cómo hacemos la maleta, si mantenemos nuestras rutinas de skincare, qué prioridades establecemos al regresar a casa. Todas estas pequeñas costumbres configuran nuestra forma de entender las vacaciones. Un nuevo estudio de eDreams, líder global en viajes online, analiza estos hábitos cotidianos para mostrar cómo los viajeros españoles afrontan sus vacaciones y cómo se diferencian de otros países a la hora de organizarse, cuidarse y desconectar durante sus escapadas y en su vuelta a casa.

Regresar a casa con un plan (o sin él)

A la vuelta de vacaciones, el 31 % de los españoles coloca toda la ropa sobre la cama limpia para ordenarla con calma. Un hábito más común en hombres (37 %) que en mujeres (26 %) y en los viajeros más mayores (un 44 % de los mayores de 65 años) frente a los más jóvenes (28 % en el segmento de 18-24 años). Otras estrategias igualmente populares entre los españoles incluyen deshacer la maleta después de una ducha reparadora (28%) o directamente abandonarse en el sofá sin pensar en ello (15%). Por el contrario, un 11 % elige deshacer la maleta fuera de casa y meter la ropa en un ciclo de lavado intenso, mientras que un 10 % pospone esta tarea durante algunos días hasta que finalmente se acuerda de ella.

Hacer maleta | Pexels

Por países, los italianos son los más pulcros al priorizar ducharse antes de organizarse (45 %) o deshacer la maleta fuera de casa y ponerse con las lavadoras (14 %). En el extremo opuesto, los estadounidenses son los más relajados cuando se trata de deshacer la maleta, siendo los más inclinados a dejarse caer en el sofá nada más llegar a casa (20 %), y posponer la tarea unos días (15 %).

La previsión como filosofía viajera

Cuando se trata de preparar la maleta, los estadounidenses (64 %) son los que más destacan por su prudencia, incluyendo en su equipaje más de una prenda de ropa interior por día de viaje, seguidos de los portugueses (59 %). El bronce es para los españoles, más de la mitad (56 %) lleva más de una prenda de ropa interior por día en viajes de varios días "por si acaso". Este comportamiento es especialmente frecuente entre las personas de entre 18 y 24 años (74 %), y en mujeres (63 %). Otros viajeros españoles optan por una muda por día (32 %) o menos de una para lavar durante el viaje (8 %).

Imagen de archivo de hacer la maleta para un viaje | iStock

Durante las vacaciones, lavar la ropa a mano no es una costumbre extendida. Solo un 9 % de los viajeros españoles afirma hacerlo siempre, en todas sus escapadas. En cambio, el 35 % reconoce que lo hace rara vez, confirmando que para la mayoría las vacaciones son un momento para desconectar también de las tareas domésticas. Los países que menos lo hacen son Alemania (3 %) y Reino Unido (7 %) y destaca Estados Unidos con un 24 % que dice no hacerlo nunca.

Rutinas de cuidado personal, entre la disciplina y la relajación

El cuidado personal también se adapta al espíritu vacacional. En España, un 39 % de los viajeros mantiene su rutina completa de higiene y belleza exactamente igual que en casa, demostrando que para muchos el bienestar diario no entiende de destinos. Este hábito es mayormente común entre los jóvenes (44 % entre los 18 y los 24 años) y entre los hombres (44 %). Sin embargo, otro 31 % de los encuestados prefiere flexibilizar sus hábitos según el destino y un 16 % simplifica su rutina en sus viajes. El 11 % de los viajeros reconoce que, durante las vacaciones, tiende a relajarse en general y dejar a un lado la disciplina diaria para disfrutar de un ritmo más pausado.

Los alemanes (50 %) y los estadounidenses (42 %) son los más estrictos con su rutina de cuidado personal aun estando de viaje y en el polo opuesto, los franceses son los que más se despreocupan (14 %).