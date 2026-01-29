Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, donde testó y murió Isabel la Católica

Viajamos a la provincia de Valladolid, concretamente hasta Medina del Campo, donde podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el impresionante Palacio Real Testamentario.

También conocido como Palacio Real de los Reyes Católicos, se trata de una edificación que, originariamente, se construyó en el siglo XIV aunque, con posterioridad, se amplió en varias ocasiones. De estilo mudéjar, lo cierto es que se conservan pocos elementos de esa edificación original. De hecho, la actual es algo así como una recreación didáctica que alberga el Centro de Interpretación sobre la Reina Isabel la Católica.

Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue mandado construir por los Reyes Católicos y ha sido testigo de un gran número de hechos históricos que tuvieron lugar en Medina del Campo. Cabe destacar que en este Palacio no solamente testó, sino que también murió la Reina Isabel la Católica en el año 1504.

Las primeras noticias que se tienen de este palacio nos hacen viajar al año 1335. Por aquel entonces, el Rey Pedro I “fizo matar en su palacio, en la siesta, a Pero Ruy Villegas e a Sancho Ruy de Rojas”. En décadas siguientes, fueron cada vez más las referencias a esta construcción, que pertenecía a los Trastámara, con motivo del gran número de estancias de los Reyes en Medina del Campo.

No fue hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI cuando Fernando el Católico promovió, para este palacio, una importantísima transformación. De hecho, en 1504, se llevaron a cabo una serie de obras para poder hacer posible su acondicionamiento. El conjunto fue utilizado, intermitentemente, en el siglo XVI y, con posterioridad, fue abandonado. De hecho, en 1530, ya amenazaba ruina.

Interior del Palacio Real Testamentario | Imagen de Zarateman, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cabe destacar que, en 1601, se derriba la segunda planta y en 1603 y 1673 se construyen las estancias de la fachada principal de la plaza. En ella, se instala un amplio balcón para que fuese disfrutado por el Cabildo Mayor. Por lo tanto, se procedió a la rehabilitación de la fachada conforme a los gustos de la época.

Como consecuencia de las históricas desamortizaciones, se demolieron varias de las ruinas que quedaban. Cabe destacar, por tanto, que la fachada principal de este Palacio Real Testamentario daba a la acera del Potrillo de la Plaza Mayor, y su solar estaba delimitado por las calles del Rey, Almirante y Cerradilla.

En cuanto a la parte noble del edificio actual, hay que mencionar que se limita al conjunto edificado hacia la plaza. Hoy en día, de la construcción original del Conjunto Palacial quedan algunas dependencias rehabilitadas. Por lo tanto, se trata de escasos restos de la que, en su día, fue la residencia de los Reyes Católicos en Medina del Campo.

Sea como sea, en la actualidad, podemos encontrar el Centro de Interpretación sobre la Reina Isabel la Católica. En su gran variedad de salas, todo aquel que visite este Palacio podrá descubrir muchos detalles sobre la que fuese Reina de Castilla, haciendo especial mención tanto a su testamento y codicilo, como al Tercer Viaje que realizó Cristóbal Colón.