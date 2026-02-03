La Fontana di Trevi ya no es gratis: Roma ya ha empezado a cobrar a los turistas por verla de cerca

Tal y como te contábamos hace unos días, la ciudad de Roma ha comenzado a aplicar este lunes 2 de febrero una tarifa de 2 euros que los turistas deben pagar para acceder al área de observación de su icónica Fontana di Trevi, que anteriormente era gratuita.

La tarifa, válida de 11:30 a 22:00 horas entre semana y de 9:00 a 22:00 horas los fines de semana, tiene como objetivo ayudar a controlar el turismo excesivo y recaudar fondos para el mantenimiento del monumento.

Fontana di Trevi | EFE

Se aplicará únicamente a los visitantes que quieran bajar las escaleras de piedra para acercarse a la fuente, mientras que la plaza circundante, que ofrece una vista del imponente monumento, permanecerá abierta para todos.

Según las normas anunciadas por primera vez en diciembre, los residentes de Roma están exentos, así como las personas discapacitadas con sus acompañantes y los niños menores de 6 años.

Desde este lunes, turistas de todo el mundo que visitaron la fuente aseguraron a Reuters que no les molestaba la nueva tarifa y algunos dijeron que esperaban que aliviara la aglomeración de gente.

Fontana di Trevi de Roma | Chait Goli / Pexels

Otros, como Francesco Noto, de Sicilia, expresaron su oposición a la medida, afirmando que visitar monumentos debería ser un derecho de todos. "¿Pero qué le vamos a hacer? Pagamos y sonreímos", añadió.

Las autoridades dicen que más de 10 millones de personas visitaron el monumento entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, un período que coincidió en gran medida con el Año Santo Católico, que atrajo a unos 33,5 millones de peregrinos a Roma.

Además de la Fontana di Trevi, otros cinco monumentos romanos que hasta ahora eran gratuitos ahora tienen entrada de pago, entre ellos el Invernadero de Villa Borghese y el Museo Napoleónico.