El pueblo de Toledo que se une a la red de Pueblos Mágicos de España este 2026

La Puebla de Montalbán, en Toledo, se ha incorporado a la Red de Pueblos Mágicos, un proyecto estratégico que busca posicionar al municipio como un destino turístico de calidad, singular y sostenible.

Así quedó de manifiesto en la gala celebrada en la Casa de la Cultura del municipio toledano, en la que se puso en valor la riqueza histórica, patrimonial, cultural y gastronómica de la localidad, proyectando una imagen moderna y atractiva sin perder de vista sus raíces.

Desde el Consistorio indican que formar parte de esta red aporta visibilidad y proyección en canales oficiales de promoción turística nacional, lo que puede traducirse en un mayor flujo de visitantes interesados y de inversiones ligadas al sector turístico y cultural.

Además, permite establecer sinergias con otros municipios singulares para intercambiar buenas prácticas, fortalecer el comercio local, dinamizar actividades culturales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para sus vecinos.

En dicha gala también se proyecto el vídeo promocional oficial del municipio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), proyecto que ha sido posible gracias a la implicación del Ayuntamiento, asociaciones, empresas y vecinos, reflejando el carácter participativo de una localidad que cree en el trabajo conjunto para seguir creciendo.

Durante el acto también se presentó la Agenda Cultural 2026, que volverá a situar a la localidad "como un referente cultural en la provincia, con una programación variada y de calidad pensada para todos los públicos".

La alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, se mostró emocionada y agradecida por la gran participación y destacó la importancia del trabajo conjunto.

"Esta campaña es el resultado del esfuerzo de muchas manos. Desde el Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación de Toledo, hasta la implicación de nuestros vecinos, asociaciones y empresas. Entre todos estamos construyendo una Puebla fuerte, orgullosa de su historia y preparada para atraer un turismo de calidad. Aquí tenemos todo lo necesario: cultura, patrimonio, gastronomía, naturaleza y, sobre todo, personas que hacen que quien nos visita quiera volver".

La regidora subrayó además que la campaña no solo busca atraer visitantes, sino también reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en el municipio.

La gala estuvo acompañada por las magistrales actuaciones de Semillas del Arte, Chiki Serrano con el violonchelo y La Recua Teatro, que ofreció tres representaciones que forman parte del Festival Celestina, poniendo el broche artístico a una noche que reunió numerosos vecinos, asociaciones y representantes del tejido empresarial local que llenaron la Casa de la Cultura.