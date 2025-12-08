Historia del anfiteatro de Segóbriga: para qué se utilizaba y cómo puedes visitarlo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la impresionante ciudad romana de Segóbriga, que fue conquistada por éstos en el siglo II a.C. y que, en tiempos de Augusto (aproximadamente 12 a.C.), dejó de ser ciudad estipendaria que pagaba tributo a Roma para convertirse en lo que se conocía como municipium. No podemos dejar de mencionar que Segóbriga formó parte de la capital de la provincia romana de Hispania Citerior Tarraconensis. En la actualidad, sus restos están situados en Saelices, en la provincia de Cuenca. Es importante destacar que como parte de esta zona arqueológica fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Anfiteatro de Segóbriga, a través de su historia

Foro de Segóbriga | Imagen de Pablo Cabezos, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Entre los numerosos elementos a destacar de Segóbriga, hay uno que llama poderosamente la atención. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de su Anfiteatro. Fue construido entre los siglos I y II d.C. y estaba ubicado frente al teatro. De hecho, se trataba del mayor edificio de los que se llegaron a construir en la ciudad de Segóbriga.

No podemos dejar de mencionar que, principalmente, este anfiteatro estaba destinado a la lucha entre gladiadores, entre fieras o, incluso, entre hombres y fieras, que eran las denominadas “venationes”. A pesar de haber sufrido el expolio de algunas de las piezas de granito y mármoles, así como otros materiales ricos utilizados con la finalidad de embellecer la construcción, su buena conservación se debe a que, durante siglos, los restos fueron utilizados como corral para animales y granero.

Anfiteatro de Segóbriga, a través de sus características

Detalle del anfiteatro de Segóbriga | Imagen de Rafa Esteve, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este anfiteatro cuenta con una capacidad aproximada de 5.500 espectadores. Por si fuera poco, presenta una forma elíptica irregular, con una longitud de 75 metros de largo, así como unos 40 x 34 metros en cuanto a la arena se refiere. Ésta se encontraba limitada con las gradas a través de un pódium. Además, podíamos toparnos con un pasillo cubierto que unía a la perfección las puertas y las habitaciones para las fieras que participaban en los diversos espectáculos que allí se desarrollaban.

¿Se puede visitar el complejo arqueológico de Segóbriga?

Teatro romano de Segóbriga, provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha. | Imagen de Josemanuel, licencia: CC BY-SA 2.5, via wikimedia commons

La respuesta es afirmativa aunque, eso sí, deberás comprar una entrada en la web oficial del complejo arqueológico. Existen diversas tarifas, como la individual cuya entrada general es de 6 euros, la reducida (estudiantes hasta 25 años, carné joven, mayores de 65, desempleados, discapacitados y familias numerosas) tiene un coste de 3 euros. Los menores de 8 años y los residentes en Saelices y Almonacid del Marquesado entran de forma gratuita.

También existe la opción de reservar visita para grupos que a partir de 25 personas incluye visita guiada. Además, los centros educativos podrán reservar su visita con o sin visita guiada. Por si fuera poco, se brinda la posibilidad de utilizar unas gafas de realidad virtual que acercan al visitante a lo que era Segóbriga en su máximo esplendor.