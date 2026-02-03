Así son las famosas casas de té de Jiufen, en Taiwán

Jiufen en febrero nos ofrece unas temperaturas frescas pero agradables (alrededor de los 15 grados y nunca por dejabajo de los 12), perfectas para pasear por sus calles a placer y no a pesar de la bruma sino precisamente por ella y es que Jiufen resulta especialmente bella cuando, al atardecer, cae la niebla y se encienden los farolillos.

Además en febrero no hay tantos turistas como en verano, lo que permite disfrutar más y mejor de todo Jiufen, especialmente al anochecer, cuando los autobuses de turistas abandonan sus calles. Ahora bien, más allá de su por su arquitectura y sus farolillos ¿por qué es mundialmente famosa esta localidad taiwanesa? Por sus casas de té.

Jiufen no sería Jiufen, no al menos el Jiufen de fama internacional tal y como lo conocemos, si no fuera por sus casas de té; lo primero que tienes que saber de ellas es que, si bien el origen de la importancia del té en Taiwán se debe a la influencia china y japonesa, lo cierto es que aquí el té se asocia a la pausa, la tranquilidad, el silencio compartido y las conversaciones a media tarde, es algo así como nuestro momento del café pero más intimista y reflexivo, más de observación del entorno y de calmarse.

Jiufen | Pixabay

Una tradición tan importante como la que gira alrededor del té en Taiwán no puede vivirse de cualquier manera ni en cualquier lugar; en cuanto al lugar son, como cabía espera, las casas de té que llaman la atención por sus mesas pequeñas, sus ventanas abiertas con vistas al mar o a la montaña, sus farolillos rojos al atardecer y su iluminación cálida, el silencio reinante y la madera oscura.

Por lo que respecta a la ceremonia del té, tiene también no poca importancia: cuando pides un té en una de estas casas de té lo que sucede es que te sirven hojas de té oolong taiwanés, una tetera, agua caliente y tazas pequeñas; el té te lo preparas tú mismo e incluso repites porque el sabor cambia con cada infusión y lo normal en estas casas de té es estar no menos de una hora, cuando no llegar a las dos horas, antes de dar por terminada tu particular ceremonia del té.

Té en casa de té de Jiufen | Pixabay

Nuestra recomendación: no te empeñes en visitar muchas casas de té, elige una buena y vive una ceremonia completa (no menos de una hora) disfrutando de esta bella y reconfortante experiencia ¿casas de té famosas? Hay varias pero nos quedamos con estas tres: A-Mei Tea House es la más fotografiada de todo Jiufen por su llamativa fachada y sus farolillos; Jiufen Teahouse es más tranquila (menos famosa) pero también muy auténtica y elegante; Shengping Theater Tea House, es un antiguo teatro japonés reconvertido en casa de té.