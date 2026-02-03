TAIWÁN
Así son las famosas casas de té de Jiufen, en Taiwán
Jiufen es un pueblo bonito todo el año pero en febrero más. Te contamos por qué.
Jiufen en febrero nos ofrece unas temperaturas frescas pero agradables (alrededor de los 15 grados y nunca por dejabajo de los 12), perfectas para pasear por sus calles a placer y no a pesar de la bruma sino precisamente por ella y es que Jiufen resulta especialmente bella cuando, al atardecer, cae la niebla y se encienden los farolillos.
Además en febrero no hay tantos turistas como en verano, lo que permite disfrutar más y mejor de todo Jiufen, especialmente al anochecer, cuando los autobuses de turistas abandonan sus calles. Ahora bien, más allá de su por su arquitectura y sus farolillos ¿por qué es mundialmente famosa esta localidad taiwanesa? Por sus casas de té.
Jiufen no sería Jiufen, no al menos el Jiufen de fama internacional tal y como lo conocemos, si no fuera por sus casas de té; lo primero que tienes que saber de ellas es que, si bien el origen de la importancia del té en Taiwán se debe a la influencia china y japonesa, lo cierto es que aquí el té se asocia a la pausa, la tranquilidad, el silencio compartido y las conversaciones a media tarde, es algo así como nuestro momento del café pero más intimista y reflexivo, más de observación del entorno y de calmarse.
Una tradición tan importante como la que gira alrededor del té en Taiwán no puede vivirse de cualquier manera ni en cualquier lugar; en cuanto al lugar son, como cabía espera, las casas de té que llaman la atención por sus mesas pequeñas, sus ventanas abiertas con vistas al mar o a la montaña, sus farolillos rojos al atardecer y su iluminación cálida, el silencio reinante y la madera oscura.
Por lo que respecta a la ceremonia del té, tiene también no poca importancia: cuando pides un té en una de estas casas de té lo que sucede es que te sirven hojas de té oolong taiwanés, una tetera, agua caliente y tazas pequeñas; el té te lo preparas tú mismo e incluso repites porque el sabor cambia con cada infusión y lo normal en estas casas de té es estar no menos de una hora, cuando no llegar a las dos horas, antes de dar por terminada tu particular ceremonia del té.
Nuestra recomendación: no te empeñes en visitar muchas casas de té, elige una buena y vive una ceremonia completa (no menos de una hora) disfrutando de esta bella y reconfortante experiencia ¿casas de té famosas? Hay varias pero nos quedamos con estas tres: A-Mei Tea House es la más fotografiada de todo Jiufen por su llamativa fachada y sus farolillos; Jiufen Teahouse es más tranquila (menos famosa) pero también muy auténtica y elegante; Shengping Theater Tea House, es un antiguo teatro japonés reconvertido en casa de té.
