'Madrilucía' tiene nuevas fechas: Te contamos todo lo que necesitas saber sobre la gran feria andaluza de la capital

Madrid se prepara para acoger una de las principales citas culturales y de ocio de 2026: Madrilucía, la gran feria andaluza que regresa a la ciudad con una visión actual.

Concebida como un espacio de encuentro, celebración y tradición, la feria propone una experiencia auténtica que combina casetas, caballos, gastronomía, actuaciones musicales y moda flamenca, con una mirada contemporánea y abierta a todos los públicos.

Desde el 20 de mayo, Madrilucía contará con más de 400 casetas semanales y diferentes espacios dedicados a la estética andaluza, al lenguaje visual y a la fusión entre tradición, cultura, arte y diseño contemporáneo.

Los cerca de 200.000 m² del recinto Iberdrola Music se transformarán en un pueblo efímero que reunirá gastronomía, tradición ecuestre y expresiones artísticas, consolidando una propuesta cultural de gran formato pensada para la ciudad de Madrid.

Rafa Coto, promotor del proyecto y responsable del espacio Iberdrola Music, declara: "Madrilucía nace con una vocación clara y ambiciosa: convertirse en una cita anual en Madrid y consolidarse como un espacio de encuentro, convivencia y celebración. Una feria pensada para que la ciudad se reconozca en una manera de compartir que forma parte de nuestra identidad cultural. Es un proyecto creado desde cero para Madrid, diseñado a la medida de su ritmo, su escala y su forma única de vivir y disfrutar la cultura".

Celebrarla en Iberdrola Music refuerza esa vocación del espacio de crear propuestas culturales pensadas para todos los públicos, en convivencia con el entorno local y con el objetivo de seguir impulsando a Madrid como un referente de cultura y ocio responsable. En los próximos días estarán disponibles los abonos y los accesos diarios para el público general.

Compromiso social y territorial

Desde su concepción, Madrilucía nace con una clara vocación de impacto social y de integración con el entorno. El proyecto ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Villaverde para potenciar una bolsa de trabajo local vinculada al evento y para desarrollar, una vez finalizada esta edición, jornadas de formación profesional junto a las instituciones, orientadas a los distintos perfiles que requiere un evento de estas características.

La voluntad de los promotores es poder desarrollar iniciativas similares en el municipio de Getafe, cuando se den las condiciones para abrir un marco de diálogo institucional.

Así mismo se está desarrollando un programa de jornadas culturales para los colegios de Villaverde, con la voluntad de extender este tipo de iniciativas a niños y asociaciones de Getafe en el futuro.

En los próximos días se anunciarán los precios de las entradas de día, y se están estudiando ventajas específicas para los vecinos empadronados en Villaverde y Getafe, con el objetivo de facilitar el acceso al evento.

Los espacios de Madrilucía

Iberdrola Music albergará esta primera edición de Madrilucía con distintas zonas diseñadas para ofrecer una experiencia completa y diversa.

Mapa de la Feria de Madrilucía | Madrilucía

Plaza Candela y zona artística

Un espacio donde el flamenco, el cante, el toque y el baile convivirán con nuevas propuestas artísticas. Las actuaciones musicales articularán la programación diaria, combinando distintos formatos y estilos.

Zona Festiva

Más de 400 casetas con propuestas gastronómicas, decoración tradicional andaluza y actuaciones musicales, creando una experiencia abierta e inclusiva.

Zona Cultural

Un recorrido por la moda, el arte y la tradición andaluza, con guarnicionería, mantones, flores, pintura y productos gourmet.

Zona Ecuestre

Carruajes históricos, desfiles de caballos y enganches, desarrollados bajo estrictos criterios de bienestar animal y seguridad.

Zona Gastronómica

Una oferta cuidada que combina cocina de autor, food trucks y barras de tapas con clásicos de la gastronomía andaluza.

Zona Recreativa

Un espacio familiar, con atracciones adaptadas, juegos tradicionales y carruseles.

Un legado que vuelve

Madrilucía nace con la vocación de recuperar el legado de las grandes ferias celebradas en Madrid entre 1986 y 1995, proyectándolo hacia el futuro desde una mirada contemporánea, sostenible e inclusiva. Tradición e innovación conviven de forma natural en una propuesta cultural que entiende la feria como un espacio vivo y compartido.

Un recinto sostenible y conectado

Iberdrola Music es el primer espacio de Madrid concebido específicamente para eventos de gran formato durante todo el año. Su electrificación completa con energía de origen renovable refuerza el compromiso del proyecto con un modelo de cultura y ocio responsable.

Madrilucía contará además con un plan especial de movilidad, con lanzaderas de autobuses gratuitas desde distintos puntos de Madrid para facilitar el acceso al recinto, ubicado en el distrito de Villaverde.

Socios del proyecto

Además de Iberdrola Music como espacio anfitrión, Madrilucía cuenta con AMR Produce como socio en el desarrollo del evento.

AMR Produce es una compañía especializada en proyectos culturales de gran formato, con una visión estratégica orientada a la sostenibilidad, la continuidad y el legado cultural.

Madrilucía, como promotora del evento, aportará la identidad y esencia andaluza que dan vida a la mayor feria de inspiración andaluza celebrada hasta la fecha en la capital.