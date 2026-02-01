Estas son las fiestas más populares de España que se celebrarán en lo que queda de invierno

¿Buscas destino para escaparse algún que otro fin de semana en febrero o marzo, antes de que llegue la primavera? A continuación te sugerimos algunos lugares que están, en algún momento de estas semanas, de fiesta: el principio y el final de la lista será de lo más florido: de la floración de los almendros a la de los cerezos.

De flor en flor

Alrededor del fin de enero y el principio de febrero son varias las localidades que celebran la floración de sus cerezos, entre ellas destacan las fiestas de Tejeda, Valsequillo y Puntagorda en las Islas Canarias y Mula en Murcia; a la belleza de los almendros en flor que tiñe de blanco y rosa se unen un sinfín de actividades culturales que desde degustaciones gastronómicas a mercados de artesanía, música en vivo en las calles, deportes tradicionales…

Valle del Jerte | Pixabay

La floración de los cerezos donde más y mejor se celebra es en el Valle del Jerte, eso sí, para saber cuándo disfrutar de ella tendrás que estar pendiente de los cerezos porque, en función de las lluvias y las temperaturas, su floración se adelanta o retrasa, en cualquier caso suele producirse la segunda quincena de marzo y es entonces también cuando el valle celebra su fiesta.

Carnaval, te quiero

Carnaval de Tenerife | Pixabay

Ya con los almendros florecidos llega el Carnaval ¿dónde? Donde quieras… Es verdad que el Carnaval canario y el gaditano son de fama internacional pero no son los únicos que se celebran en nuestro país: el Carnaval de Ginzo de Limia, en Orense, el de Badajoz y el de Águilas en Murcia son también Fiesta de Interés Turístico Internacional y más aún son Fiesta de Interés Turístico Nacional entre ellos el de Cebreros, en Ávila, Herencia, Miguelturra y Alcázar de San Juan en Ciudad Real, el de La Bañeza en León, Villarrobledo en Albacete y Verín en Orense.

Galicia es una fiesta

Réplica de La Pinta en Baiona | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Suele decirse que Galicia es una fiesta en verano porque no hay pueblo en el que no haya una orquesta tocando en cualquier fin de semana de los meses más cálidos del año pero lo cierto es que Galicia es una fiesta todo el año, también en invierno: ya hemos nombrado un par de localidades populares por su carnaval (Verín y Ginzo de Limia) pero hay más: en pleno invierno celebra Lalín su fiesta del cocido (lo suyo es ir con hambre…) y Baiona celebra la Arribada, una fiesta que recuerda la llegada de una de las Carabelas de Colón, La Pinta, (sin Colón a bordo, él llegó en la otra, La Niña, y por el sur…) a este puerto gallego tras el descubrimiento de América.

Las Fallas de Valencia

Fallas | Pixabay

Valencia termina el invierno y da la bienvenida a la primavera con sus Fallas; y no solo en Valencia ciudad, también en Gandía, Alcira, y Sagunto queman las suyas. La valenciana fiesta de las Fallas es tan importante que está inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

¿Más fiestas antes de que acabe el invierno?

Fiesta de Moros y Cristianos en Bocairent | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Bocairent

Las hay: la fiesta de Moros y Cristianos de Bocairente a principios de febrero, las Bodas de Sangre de Isabel Segura en Teruel a mediados de febrero, el Misterio de la Pasión en Cerveza en febrero y las fiestas de la Magdalena en Castellón a partir del tercer sábado de Cuaresma.