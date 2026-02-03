Novedades de Disneyland Paris este 2026 y claves para organizar tu visita

Disneyland Paris atraviesa una de las etapas de transformación más importantes de su historia. La llegada de nuevas áreas temáticas y la evolución de su oferta están cambiando no solo el Parque, sino también la forma en la que los españoles planifican su visita, según un análisis de la web de viajes baratos Holidayguru.

¿Qué ha cambiado en Disneyland Paris?

Entre los principales cambios destaca la apertura de World of Frozen, prevista para el mes de marzo, así como la transformación de Walt Disney Studios Park en Disney Adventure World. Estas incorporaciones suponen una ampliación significativa de la experiencia y refuerzan el atractivo del Parque a medio y largo plazo.

Zona temática de Frozen en Disneyland Paris | Europa Press / Disneyland Paris

Aunque las nuevas áreas aún no están plenamente operativas, su anuncio ha generado un aumento del interés y un efecto anticipación entre los viajeros; con un aumento del 25% en las reservas al Parque durante el mes de enero, en comparación con 2025 a través de la web de Holidayguru.

¿Cuándo viajar?

Los datos muestran que muchos viajeros están optando por adelantarse a los momentos de mayor afluencia. El invierno, y especialmente los meses de enero, febrero y marzo, fuera de vacaciones escolares, se consolidan como una de las épocas más económicas para visitar Disneyland Paris, sobre todo en lo que respecta al alojamiento hotelero.

Menos noches y viajes más cortos

Otra de las tendencias que se consolida es la reducción de la duración del viaje. Cada vez más usuarios optan por escapadas express de una o dos noches, centradas en aprovechar al máximo la visita al parque, en lugar de estancias largas. Este cambio responde tanto a una mayor sensibilidad al presupuesto como a una planificación más estratégica, en la que se prioriza la experiencia concreta frente a la duración del viaje.

World of Frozen de Disneyland Paris | Disneyland Paris / Europa Press

Redes sociales y nueva forma de planificar

El auge de las redes sociales también está influyendo en cómo se organiza el viaje al parque francés. La exposición constante a contenidos, novedades y experiencias, como el nuevo personaje de Olaf, que llegará en marzo al Parque en forma de animatrónico controlado por inteligencia artificial, genera nuevas expectativas, pero también facilita la planificación previa, ayudando a los viajeros a decidir qué ver, cuánto tiempo dedicar y cómo optimizar su visita.