Estos son los destinos españoles que están a punto de colgar el cartel de completo para el primer fin de semana de julio

Las principales localidades turísticas de sol y playa de España registran ya una ocupación hotelera media del 95,7% para el fin de semana del viernes 3 al domingo 5 de julio, coincidiendo con la primera operación salida del verano, según los datos publicados por la plataforma de reservas en línea eBooking.com.

Por municipios, Benidorm y Marbella lideran el nivel de reservas con un 98% de sus habitaciones ocupadas. Les siguen muy de cerca Salou (97%), Santander (96%), Puerto de la Cruz (95%) y Palma (90%).

Vista aérea de la ciudad de Benidorm | iStock

La compañía prevé que durante los próximos días estas seis localidades, seleccionadas como las más populares de las autonomías donde el turismo de costa tiene mayor peso, cuelguen el cartel de "completo" y alcancen prácticamente el 100% de ocupación.

Casco histórico de Marbella, en Málaga | iStock

El director de eBooking.com, Toni Raurich, ha señalado que, aunque tradicionalmente agosto se ha considerado el mes vacacional por excelencia, varias localidades logran llenar sus plazas también en julio e incluso en fines de semana de junio y septiembre.

Desde la plataforma anticipan que estos datos darán el pistoletazo de salida a una campaña estival que se prevé de récord para el sector, tanto en volumen de viajeros como en tarifas hoteleras.