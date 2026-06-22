Hogueras de San Juan: el origen de una de las tradiciones más mágicas del verano

Cada 23 de junio, cuando cae la noche, miles de playas, plazas y pueblos de España se iluminan con el resplandor de las hogueras. La Noche de San Juan es una de las festividades más populares del calendario, una celebración en la que el fuego, los deseos y los rituales se convierten en protagonistas para dar la bienvenida al verano.

Aunque hoy está vinculada a la festividad cristiana de San Juan Bautista, sus orígenes son mucho más antiguos. Antes de la expansión del cristianismo, numerosas culturas europeas ya celebraban el solsticio de verano, el momento del año en el que se producen más horas de luz. Aquellas comunidades encendían grandes hogueras como símbolo de protección y renovación, creyendo que el fuego ayudaba a dar fuerza al sol cuando los días comenzaban a acortarse.

Con el paso de los siglos, la tradición pagana se fusionó con la celebración religiosa del nacimiento de San Juan Bautista, que tiene lugar el 24 de junio. Así nació la actual Noche de San Juan, que se celebra en la víspera y conserva muchos de los elementos simbólicos heredados de las antiguas festividades.

El fuego sigue siendo el gran protagonista. Saltar las hogueras, quemar papeles con deseos o preocupaciones escritas e incluso arrojar objetos a las llamas son algunos de los rituales más extendidos. Estas prácticas simbolizan dejar atrás lo negativo y comenzar una nueva etapa con energía renovada.

El agua también desempeña un papel fundamental. En muchos lugares existe la tradición de bañarse en el mar a medianoche o lavarse la cara con agua para atraer la buena suerte. Estos rituales están relacionados con antiguas creencias que atribuían propiedades purificadoras y protectoras al agua durante esta noche especial.

En España, cada región celebra San Juan a su manera. Las Hogueras de Alicante son una de las fiestas más conocidas y espectaculares, declaradas de Interés Turístico Internacional. También destacan las celebraciones en Galicia, donde la noche está rodeada de leyendas y tradiciones vinculadas a la magia, las meigas y los rituales ancestrales.

Más allá de sus diferencias, todas las celebraciones comparten un mismo espíritu: reunirse con amigos y familiares para disfrutar de una noche única que marca el inicio del verano. Una tradición que ha sobrevivido durante siglos y que continúa siendo una de las fiestas más esperadas del año.