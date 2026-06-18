Descubre la playa de Torimbia, uno de los paisajes más salvajes de Asturias

Eta playa, Torimbia, está rodeada por acantilados verdes y prados que parecen no terminar nunca, tiene forma de media luna y es de las calas más salvajes de la zona. Si bien va ganando poco a poco popularidad, lo cierto es que todavía se mantiene prácticamente intacta. Ubicada en una bahía abierta al mar, en Torimbia hay también un mirador en la parte alta desde el que se obtienen unas vistas increíbles de la costa de Asturias. Allí, el azul del mar contrasta con el verde de la hierba que crece libremente en los acantilados, y el resultado es precioso.

Torimbia | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Dicho esto, debes saber que llegar hasta allí supone recorrer un sendero rural que le da un toque especial a la experiencia. La cala va apareciendo lentamente ante los ojos del visitante, a medida que este desciende y se acerca hasta ella. Una vez allí, no hay nadie que no se sorprenda por su belleza. Y es que a diferencia de otras playas de los alrededores, la de Torimbia se mantiene prácticamente virgen.

No hay paseo marítimo, ni tampoco viviendas ni hoteles ni restaurantes. La naturaleza brilla en estado puro, y ese es su mayor reclamo. Por eso, muchas personas se acercan hasta allí en busca no solo de un baño, sino también de un rato tranquilo en un entorno natural maravilloso.

Torimbia | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Además, debes saber que en la playa de Torimbia hay sitio para todos. Así pues, hay una zona nudista, que convive con otras que no lo son. En cualquier caso, lo que se obtiene allí siempre es lo mismo: un rato agradable desconectado de la urbanización.

¿Te has decidido a visitarla? Entonces ten en cuenta que debes llevar calzado cómodo para recorrer el sendero que lleva hasta la playa. Además, dado que no hay servicio, conviene que vayas bien equipado con comida y bebida. Y si lo que quieres es disfrutar de un buen baño, entonces consulta la fuerza del viento antes de acudir, pues si sopla con mucha encontrarás mala mar y las olas no te permitirán adentrarte en el agua.