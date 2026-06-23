Iberia cambia la denominación del equipaje de mano desde hoy: estas son las novedades que afectan a todos los pasajeros

Iberia ha anunciado una actualización en la forma de identificar y mostrar el equipaje de mano durante el proceso de compra de billetes. A partir del 23 de junio, la compañía introducirá cambios tanto en la denominación como en la conceptualización de los elementos que forman parte del equipaje permitido en cabina, con el objetivo de ofrecer una experiencia más clara y eficiente a los pasajeros.

La principal novedad es que el actual "Accesorio Personal" pasará a llamarse "Equipaje de Mano Personal", una modificación que busca facilitar la comprensión de qué tipo de bulto puede llevar cada viajero a bordo.

Además, el concepto de "Equipaje en Cabina" también se actualizará para especificar de forma más directa el peso permitido según la clase contratada. De este modo, se identificará como:

Equipaje de hasta 10 kg para pasajeros de clase Turista y Turista Premium.

Equipaje de hasta 14 kg para viajeros de clase Business.

Maleta de mano en la cabina del avión | iStock

El equipaje personal tendrá entidad propia

Otra de las modificaciones relevantes es que el Equipaje de Mano Personal pasará a mostrarse como un atributo independiente dentro del proceso de reserva. Hasta ahora formaba parte del conjunto de elementos asociados al equipaje de cabina, pero desde la entrada en vigor de la nueva política aparecerá diferenciado y separado del equipaje de hasta 10 o 14 kilos, según la tarifa contratada.

Según explica la aerolínea, este cambio pretende aportar una mayor transparencia a la información que recibe el cliente durante la compra de su vuelo y evitar posibles confusiones sobre los bultos incluidos en cada tarifa.

Más claridad en la web y la aplicación móvil

Iberia señala que estas novedades serán especialmente visibles en sus canales digitales, tanto en la página web como en la aplicación móvil. La actualización forma parte de una estrategia orientada a mejorar la experiencia de usuario y optimizar el flujo de reserva, mostrando de manera más intuitiva qué equipaje está incluido en cada billete.

Aunque los cambios afectan principalmente a la denominación y presentación de los distintos tipos de equipaje, la compañía considera que esta nueva estructura facilitará la comprensión de las condiciones de viaje y contribuirá a una gestión más sencilla de las reservas.