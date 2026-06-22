Hogueras de San Juan en Alicante: 5 planes imprescindibles para vivir la fiesta más mágica del verano

Junio trae consigo los días más largos del año y la inconfundible promesa del verano. Es el momento perfecto para una escapada y, para disfrutar a lo grande, nada como la mágica Noche de San Juan. Alicante te espera con sus hogueras junto al Mediterráneo, un fuego que purifica y simboliza nuevos comienzos. Para que esta fiesta ancestral esté al alcance de todos, OUIGO ofrece billetes desde 9€, y espera llevar a 3.500 viajeros hasta el corazón de Alicante este año para una noche donde todo empieza de nuevo y el verano muestra toda su magia.

Cinco planes para sacar el máximo partido a tu estancia en Alicante

Ver los fuegos artificiales desde el mar

Durante las cinco noches que rodean San Juan, el cielo alicantino explota en luces y colores con el lanzamiento de los fuegos artificiales. Este espectáculo nocturno puede verse desde toda la ciudad, miles de personas lo hacen desde la propia playa, pero es una experiencia realmente excepcional, íntima y memorable admirarlos desde un velero en el mar. Las embarcaciones salen desde el Real Club de Regatas de Alicante hacia las diez de la noche, perfecto para cenar y vivir la magia de la desde una perspectiva privilegiada, lejos de las concurridas playas de la ciudad y con la paleta de colores reflejándose en la bahía del Postiguet.

Disfrutar de las terrazas de la Explanada, a la orilla del mar

La Explanada es el nombre que recibe coloquialmente el emblemático paseo marítimo de Alicante. Una larga avenida repleta de palmeras situada en una ubicación estratégica: entre edificios históricos como la Casa Carbonell y la orilla del Mediterráneo. Además de una agradable caminata pisando sobre sus icónicos adoquines blancos y negros, que forman ondas para representar el oleaje, es también espacio de encuentro y disfrute gracias a sus muchas terrazas, donde una cena o un tardeo puede convertirse en una experiencia única.

Comer un arroz a banda en la playa de San Juan

Como en toda la Comunidad Valenciana, en Alicante el plato estrella es el arroz. Y aunque la paella valenciana lleva la fama, el arroz a banda alicantino no se queda atrás. Es una receta que sabe a mar, cocinado con caldo de pescado y cargado de todo tipo de marisco. Y el mejor lugar para disfrutar de este plato probablemente sean Casa Julio y Casa Domingo, dos enormes terrazas en la propia arena de la playa de San Juan, al este de la ciudad. La brisa del Mediterráneo convierte esta experiencia en una comida espectacular.

De compras en el Mercat Central

Con más de 100 años de historia, este edificio del modernismo valenciano cumple hoy la que siempre ha sido su función: brindar a alicantinos y turistas todo tipo de productos frescos y elaborados de proximidad, recién salidos de la huerta y del mar. Casi 300 puestos con carne, pescado, frutas y hortalizas a cada cual más apetecible, y también una zona de descanso donde disfrutar de alguna tapa. Un paseo que es, a la vez, un viaje al Alicante más tradicional, donde la cercanía se lleva por bandera y todo se sigue haciendo como antaño.

Subir al Castillo de Santa Bárbara por el barrio de Santa Cruz

Esta fortaleza musulmana del siglo IX corona de manera indiscutible la ciudad de Alicante. Situado en la cima de un peñón, su silueta inconfundible se recorta contra el cielo y es visible desde cualquier punto de la urbe. El ascenso hasta él se puede hacer a través del pintoresco barrio de Santa Cruz, un entramado de estrechas callejuelas que se enredan entre casas blancas engalanadas con motivos azules y flores. En el castillo, además de unas vistas que quitan el aliento, se puede visitar el interesante museo de historia de la ciudad.