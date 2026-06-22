Festival de la Lavanda 2026: conciertos entre los espectaculares campos violetas de Brihuega

Cada mes de julio, un pequeño municipio de Guadalajara se transforma en uno de los destinos más espectaculares de España. Los campos de lavanda de Brihuega se tiñen de un intenso color violeta y sirven de escenario para uno de los eventos más singulares del verano: el Festival de la Lavanda.

La cita, que combina naturaleza, música en directo y gastronomía, se celebra los días 10, 11, 17 y 18 de julio en plena floración de la lavanda, cuando miles de hectáreas de cultivo alcanzan su máximo esplendor. El resultado es una experiencia única en la que los asistentes pueden disfrutar de conciertos al atardecer rodeados por el aroma y los colores de los campos alcarreños.

Lo que comenzó como una propuesta cultural ligada a uno de los paisajes más característicos de Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos turísticos del verano. Cada año, miles de visitantes llegan a Brihuega para contemplar la floración y vivir una velada en un entorno difícil de encontrar en cualquier otro lugar de España.

Conciertos entre campos de lavanda

La principal seña de identidad del festival son sus conciertos al aire libre. Los espectáculos tienen lugar al caer el sol, cuando la luz dorada del atardecer realza los tonos violetas de la lavanda y crea una atmósfera especialmente fotogénica. Además de la música, el recinto cuenta con propuestas gastronómicas y zonas habilitadas para disfrutar de la experiencia completa.

Algunos de los artistas que pasarán por este festival son: Sidecars el 10 de julio, Luz Casal el 11 de julio, Taburete el 17 de julio y Duncan Dhu el 18 de julio.

Uno de los detalles más característicos del evento es que muchos asistentes acuden vestidos de blanco, una tradición que crea un espectacular contraste visual con los campos morados y que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del festival.

Mucho más que un festival

Aunque los conciertos son el principal reclamo, la floración de la lavanda es un atractivo por sí mismo. Durante varias semanas, los visitantes recorren los campos para fotografiar uno de los paisajes más sorprendentes de la península y descubrir el encanto de Brihuega, conocida popularmente como el "jardín de la Alcarria".

La creciente popularidad del fenómeno ha llevado al municipio a prepararse para recibir a más de 150.000 visitantes durante la temporada de floración, consolidando a Brihuega como uno de los destinos más demandados del verano en el interior de España.