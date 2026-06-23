El pueblo del País Vasco donde veraneaba la actriz Amaia Salamanca durante su infancia

Son muchas las personalidades famosas que han pasado gran parte de su infancia en pueblos del País Vasco, o incluso que han nacido allí, como es el caso de Nagore Aranburu, ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto por Los Domingos.

Pero... ¿sabías que parte de las raíces de la actriz Amaia Salamanca son de un pueblo de Vizcaya? Hablamos de Abadiño, situado en la comarca del Duranguesado. Y la actriz está muy vinculada con este lugar ya que es donde nació su madre y, tal y como recoge National Geographic, veraneaba allí durante su infancia y su juventud para visitar a su abuela.

Sobre Abadiño

Uno de los grandes atractivos de Abadiño es su privilegiado entorno natural. El municipio se encuentra a los pies del Parque Natural de Urkiola, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Euskadi, rodeado de montañas, bosques de hayas y robles, y espectaculares paisajes que atraen a senderistas y amantes de la naturaleza.

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