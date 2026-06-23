¿LO SABÍAS?
El pueblo del País Vasco donde veraneaba la actriz Amaia Salamanca durante su infancia
Aunque nació en Madrid, Amaia Salamanca guarda un estrecho vínculo con el País Vasco gracias a las raíces vizcaínas de su familia. La actriz pasó parte de su infancia y juventud en Abadiño, el municipio donde nació su madre, un enclave rodeado de naturaleza e historia a los pies del Parque Natural de Urkiola.
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Son muchas las personalidades famosas que han pasado gran parte de su infancia en pueblos del País Vasco, o incluso que han nacido allí, como es el caso de Nagore Aranburu, ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto por Los Domingos.
Pero... ¿sabías que parte de las raíces de la actriz Amaia Salamanca son de un pueblo de Vizcaya? Hablamos de Abadiño, situado en la comarca del Duranguesado. Y la actriz está muy vinculada con este lugar ya que es donde nació su madre y, tal y como recoge National Geographic, veraneaba allí durante su infancia y su juventud para visitar a su abuela.
Sobre Abadiño
Uno de los grandes atractivos de Abadiño es su privilegiado entorno natural. El municipio se encuentra a los pies del Parque Natural de Urkiola, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Euskadi, rodeado de montañas, bosques de hayas y robles, y espectaculares paisajes que atraen a senderistas y amantes de la naturaleza.
Si tienes pensado visitar Abadiño, no te puedes perder:
- Santuario de Urkiola, uno de los centros de peregrinación más importantes del País Vasco, situado en pleno parque natural.
- Torre de Muntsaratz, una de las construcciones históricas más representativas de la zona y vinculada a la nobleza vizcaína.
- Casa de Astola, antiguo centro político y administrativo del Duranguesado.
- Conjunto de Gerediaga, donde se celebraban las antiguas juntas de la Merindad de Durango.
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