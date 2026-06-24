Vuelve el Bono Cultural Joven: cómo conseguir 400 euros si cumples 18 años para actividades culturales

Tras la llegada de la nueva edición del Verano Joven, que permite a todas las personas entre 18 y 30 años viajar con hasta el 90% de descuento en trenes y autobuses, llega el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales y creativas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó las novedades de este año este lunes en el Teatro Valle-Inclán de Madrid: "el Bono ya no servirá únicamente para acceder a la cultura, sino también para producirla, porque la cultura, no es solo consumo, sino práctica, creatividad, participación y desarrollo personal".

Quiénes pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026

Pueden solicitar el Bono todas las personas que cumplan 18 años durante 2026, es decir, los nacidos en 2008 que tengan nacionalidad española o residencia legal en España, así como solicitantes de asilo, desplazados temporales y extranjeros extutelados. En total, el Instituto Nacional de Estadística calcula 561.459 posibles beneficiarios en todo el país.

Novedad: elegir entre dos fórmulas

Este año hay que elegir, por primera vez, entre dos fórmulas:

Modalidad 1: Destinar la ayuda completa a una sola categoría: cursos y talleres culturales (presenciales u online), instrumentos musicales o material de creación artística.

Modalidad 2: Repartir los 400 euros entre tres áreas, con un tope en cada una:

Hasta 200 euros en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio y material artístico. Esto incluye entradas y abonos de teatro, conciertos, cine, museos, festivales, además de instrumentos musicales, partituras, cámaras fotográficas y programas informáticos de creación.

en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio y material artístico. Esto incluye entradas y abonos de teatro, conciertos, cine, museos, festivales, además de instrumentos musicales, partituras, cámaras fotográficas y programas informáticos de creación. Hasta 100 euros en productos culturales físicos: libros, prensa, revistas, videojuegos, vinilos y CD.

en productos culturales físicos: libros, prensa, revistas, videojuegos, vinilos y CD. Hasta 100 euros en consumo digital: suscripciones a plataformas de música, lectura o audiovisuales, audiolibros, libros digitales, pódcast, cursos online y suscripciones a prensa.

Cómo pedir el Bono Cultural Joven 2026

El trámite se hace exclusivamente en la web bonoculturajoven.gob.es y el plazo permanece abierto hasta el 31 de octubre a las 23:59. Antes de registrarse, hay que disponer de una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que puede obtenerse por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (presencial, pensado para quienes aún no han cumplido los 18) o certificado digital.

El joven puede realizar el trámite por sí mismo o mediante la representación de un adulto, en cuyo caso es necesario adjuntar el formulario de representación firmado que ofrece la web. Conviene recordar que el libro de familia no sirve como documento acreditativo de esa representación.

Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios disponen de un año para gastar los 400 euros en las cerca de 4.000 entidades adheridas en toda España. El bono funciona como una tarjeta de prepago que puede llevarse de forma virtual en el móvil o recibirse físicamente en casa.

El programa, regulado por un Real Decreto de vigencia indefinida aprobado en marzo de 2023, cuenta con una dotación de 170 millones de euros. Desde su estreno en 2022 ha llegado ya a casi 1,3 millones de jóvenes, con un crecimiento sostenido año tras año: de los 277.607 beneficiarios iniciales a los 363.054 de 2025.

La edición de 2026 estrena imagen y campaña, bajo el lema "La cultura la haces tú". Con un lenguaje inspirado en las redes sociales y apoyada en la expresión "08", el modo en que los nacidos ese año se refieren a sí mismos, la campaña está protagonizada por jóvenes que practican disciplinas que van desde la pintura, la música y la danza a la divulgación literaria o el gaming, combinando imágenes profesionales con material grabado por los propios artistas noveles.