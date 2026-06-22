Todos los lugares de Tenerife donde se ha grabado la serie Oasis: Garachico, Los Gigantes y playas paradisiacas

No es ningún misterio, en Viajestic nos encanta viajar gracias a las localizaciones de las películas y series más populares del momento, como ocurre con las escenas de Outlander. Lo que sí es un gran enigma es lo que ocurre en Oasis, la nueva serie de Netflix que se estrenó el pasado 19 de junio.

La ficción nos traslada al resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Garachico, en Tenerife | iStock

Pero... ¿dónde se han grabado las escenas y qué lugares espectaculares aparecen a lo largo de sus 8 capítulos? El rodaje de la serie tuvo lugar en una de las islas más espectaculares de España: Tenerife.

El resort que aparece en sus escenas es en realidad el Gran Meliá Palacio de Isora, ubicado en la Avenida de Los Oceanos, en Alcalá (Santa Cruz de Tenerife). Y para llegar hasta él hay que coger algunas de las carreteras que aparecen en la ficción, como la TF-12 (San Andrés-Anaga), la TF-121 (San Andrés-Igueste) y TF-42 (Mirador del Guincho).

Pero... ¿qué playas y parajes naturales aparecen en Oasis? Pues principalmente vemos la Playa de La Jaquita, donde los protagonistas se bañan y hacen una hoguera en el primer capítulo.

Ubicada en el pueblo de El Médano, Granadilla de Abona, esta playa, de unos 150 metros de largo por 30 de ancho, se sitúa a unos 40 minutos en coche de Santa Cruz de Tenerife. Como la mayoría de playas de la isla su arena es de un marrón claro, mezcla de arena y de rocas. Se trata de una playa cómoda y tranquila que cuenta además con el distintivo de Bandera Azul, gracias a la calidad de su agua y los servicios que ofrece.

Acantilados de Los Gigantes | Imagen de dronepicr, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Otro de los lugares icónicos de Tenerife que aparece en la serie es el Puerto de Garachico y que hace de el embarcadero desde donde salen los barcos. El Acantilado de los Gigantes, la Leprosería de Abona y el Faro de Poris también aparecen en la serie protragonizada por Tomy Aguilera, Ana Garcés, Victoria Kantch, Berta Castañé y Verónica Sánchez, entre otros.